Effettuati a Giovinazzo nuovi interventi di pulizia delle strade

45 foto Pulizia e lavaggio strade e piazze - agosto 2021

Sono cadenzati e spalmati soprattutto nella fascia temporale estiva, gli interventi di pulizia delle strade, delle piazze e dell'arredo urbano. La scelta operata dall'Amministrazione comunale riguarda maggiormente i mesi estivi, quando l'assenza di pioggia e la presenza di turisti e visitatori è massiccia e Giovinazzo si sporca inevitabilmente di più.sono state completate altre operazioni di, non solo per il tramite di mezzi meccanici, ma anche grazie all'azione di operatori dotati di lance che sparano acqua. Operazioni non straordinarie, sottolineano dagli assessorati al Decoro Urbano ed all'Ambiente, mae che quindi tengono solo in minima parte di situazioni critiche che emergono proprio per la concentrazione di tanta gente, tipiche dei mesi estivi.Le operazioni, ci ha fatto sapereassessore al Decoro Urbano, proseguiranno anche nelle prossime giornate e vi sarà una particolare attenzione durante il periodo della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano.Dalle istituzioni cittadine infine arriva un invito a tutti, giovinazzesi e turisti, a rispettare l'ambiente urbano ed il litorale come fosse casa propria. È davvero frustrante notare quanto accade spesso nei pressi di alcuni esercizi commerciali, davanti ai distributori h24 di bevande, sui litorali e persino nella centralissima piazza.Si pensi allo scempio di corso Principe Amedeo, nei pressi di uno di questi distributori, e dall'altro lato, dove il Comune effettua lavaggio ogni settimana anche lungo il perimetro esterno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II, luogo in cui il fogliame degli alberi crea un pericoloso tappeto viscido. Altre zone critiche lavate il giovedì, il venerdì o il sabato all'alba sono il centro storico, le panchine di piazza Vittorio Emanuele II, lunghi tratti dei lungomari e la zona della Villa Comunale e tutte le piazzette periferiche ritrovo di genitori e bimbi, nonché l'area esterna al mercato giornaliero. Ma non sempre basta. Qualche domanda ce la si deve porre anche tra gli utenti.Di seguito un'ampia galleria fotografica degli interventi effettuati in tutta Giovinazzo sia il 6 agosto, sia nella giornata del 13 agosto.