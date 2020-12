La mostra di Natale dell'Aiap Giovinazzo è in modalità virtuale su YouTube

L'Associazione italiana Amici del presepio di Giovinazzo si presenta con una mostra di arte presepiale visionabile su YouTube, in questo momento non semplice a causa della pandemia, dove la mancanza di attività culturali ed artistiche in presenza è molto sentita.La XIV edizione della mostra presepiale, quest'anno intitolataè visitabile al link https://www.youtube.com/watch?v=j9XZnaBnaqw L'Aiap a tempo debito aveva inviato una richiesta alla Città Metropolitana di Bari, chiedendo l'utilizzo della piazzetta Andrea Martinelli e dello spazio posto sotto il colonnato dell' Istituto Vittorio Emanuele II. Visto che la nostra regione è in zona arancione e visto il divieto di svolgere attività culturali e di pubblico spettacolo in presenza, la Città Metropolitana non ha potuto concedere l'autorizzazione per la rassegna.Così, per entrare nelle case donando gioia con la bellezza e l'autentica arte del presepe artigianale, l'associazione che riunisce i presepisti ha optato per la creazione di una mostra virtuale, date anche le incognite sul programma comunale per via dell'emergenza sanitaria in corso, programma al quale aveva aderito.Ecco che seguendo le indicazioni dell'Aiap nazionale che ha la sua sede a Roma, molte delle mostre e delle creazioni presepiali saranno pubblicate in rete sul sito dell'associazione durante il periodo di Avvento.Intanto gli associati della sede cittadina hanno pensato di creare un loro video, un vero e proprio tour virtuale tra le loro creazioni.«Abbiamo lavorato un anno nella nostra sede - ci ha detto il portavoce dell'Aiap,-. Ci siamo incontrati in numero ristretto due, tre per volta indossando la mascherina, lavorando distanziati e abbiamo pensato di proporre la mostra anche se in modalità virtuale. Noi ci siamo organizzati per divulgare le nostre creazioni presepiali sui canali web. Per questa mostra hanno lavorato soltanto i soci Aiap iscritti alla sede di Giovinazzo. In più - ha continuato - abbiamo riproposto in fotoper riportare anche un po' indietro nel tempo gli appassionati che ci seguono con attenzione. Per la mostra virtuale ognuno di noi ha prodotto più di un'opera. Anche per noi artisti appassionati di arte presepiale durante il lockdown si è ampliata l'attività. Le ispirazioni sono state tante e così abbiamo approfondito lo studio, la ricerca di materiali e di stili, pescando tra quelli più moderni. La varietà delle forme espressive emerge chiaramente dalla mostra, come ad esempio per i triangoli realizzati in polvere di vetro, una novità nel settore».«Molti di noi - hanno proseguito dall'Aiap - hanno quindi seguito veri e propri corsi di formazione on line per acquisire tecniche di creazione e strumenti per la lavorazione di oggetti ed elementi da inserire nella scenografia del presepe, un ulteriore bagaglio essenziale per portare avanti la nostra passione».Nel guardare il video abbiamo ritrovato elementi di modernità in perfetta fusione con la tradizione. Infatti, non si tratta del solito presepe ma di nuove creazioni che vedono l'utilizzo di materiali innovativi.Nel video della mostra virtuale, che abbiamo apprezzato e che consigliamo di guardare ai nostri lettori, sono presenti le creazioni originali diCi sono altre buone nuove dall'associazione dei presepisti. Il costante impegno di volontariato sociale dell'Aiap sta proseguendo con un nuovo laboratorio artistico che è a tutt'oggi in corso di svolgimento nel centro San Giuseppe- Centro Sociale Polivalente Multifunzionale per diversamente abili- Lavoro e Sicurezza s.r.l.Un gruppo di presepisti Aiap di Giovinazzo, costituito daè impegnato nelle attività di laboratorio con la lavorazione dell'argilla. Ai laboratori stanno partecipando le persone con disabilità iscritte al centro che, seguite dai presepisti, sono alle prese con la realizzazione sia di elementi per abbellire il presepe, realizzato nel precedente corso del quale vi abbiamo raccontato su GiovinazzoViva, nel realizzare opere e quadri in terracotta.Le creazioni, dopo la cottura in forno, vengono dipinte e decorate dalle persone che frequentano il centro e che le hanno create. Nella stessa sede è in corso la realizzazione di una statua grande, ad altezza d'uomo, in cartapesta, che raffigurerà San Giuseppe, cui il centro è intitolato.L'arte autentica, la tradizione, l'impegno sociale e il volontariato sono elementi in perfetta fusione tra loro nell'intensa attività di un'associazione che rappresenta una risorsa per il nostro territorio.