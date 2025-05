L'inseguimento della Locale finisce in un incidente: agente ferito

Un agente ferito ricoverato in ospedale e un ladro in fuga. È il bilancio dell'incidente avvenuto ieri a Giovinazzo, in un inseguimento per le strade della città. Erano le ore 09.30. Una pattuglia motomontata dellaera alla rotatoria di via Bitonto. Hanno notato unache ha attirato la loro attenzione.Così gli agenti hanno intimato l'alt. L'uomo alla guida - con lui anche una donna - non si è fermato. Anzi: ha dato gas ed è partito in fuga verso via Bitonto. La sua corsa, con i due agenti alle spalle che nel frattempo hanno chiesto rinforzi alla sala operativa, è proseguita per le vie del centro. Un inseguimento a folle velocità, con il fuggitivo che è riuscito a fare perdere le proprie tracce. La caccia all'uomo è stata eseguita a livello cittadino, con l'ausilio diLe ricerche sono proseguite per un po' di tempo, fino a quando la stessa pattuglia ha intercettato lo scooter in fuga sul lungomare di Ponente. A bordo sempre lo stesso uomo, più più mai determinato a non farsi prendere. Il perché, ancora non si sa. Ma semmai avesse qualcosa di sospetto con sé, l'ha portata via una volta che uno dei due agenti è caduto sull'asfalto in via Bitonto. A quel punto la fuga finale, verso la strada provinciale 88. E per il momento è riuscito a farla franca.L'agente ferito, invece, è stato soccorso dagli operatori sanitari dele trasportato al pronto soccorso dell'ospedaledi Bari: ha riportato numerose fratture (la più grave al piatto tibiale del ginocchio destro) e contusioni, se la caverà. Le indagini, intanto, proseguono per provare ad identificare la coppia in fuga.