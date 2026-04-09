Mons. Domenico Basile
Mons. Domenico Basile
Chiesa locale

Don Mimmo Basile: oggi l'adorazione eucaristica

Si terrà nella "sua" Andria all'interno della parrocchia del Sacro Cuore

Giovinazzo - giovedì 9 aprile 2026 10.55
Mancano pochi giorni all'ordinazione episcopale di don Mimmo Basile, nominato vescovo lo scorso mese di gennaio della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

La cerimonia si svolgerà sabato 11 aprile alle ore 17.30 presso il Palazzetto dello Sport di Andria. Il Vescovo Consacrante principale sarà Mons. Luigi Mansi vescovo della Diocesi di Andria, mentre come Vescovi co-consacranti don Mimmo ha scelto S.E.R. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto, e S.E.R. Mons. Domenico Cornacchia, Amministratore Apostolico di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

In preparazione all'atteso momento questa sera, giovedì 9 aprile, alle ore 20.00, nella parrocchia Sacro Cuore ad Andria si terrà l'adorazione Eucaristica. Infine, don Mimmo presiederà il solenne Pontificale di ringraziamento nella Chiesa Cattedrale di Andria domenica 12 aprile alle ore 11.30.

«Attraverso questi eventi - fanno sapere dalla Diocesi - vogliamo anche noi come comunità diocesana accompagnare don Mimmo e fargli sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza nella preghiera, perché il Signore renda fecondo il suo ministero episcopale».
L'ingresso in diocesi a Molfetta avverrà con la solenne celebrazione in Cattedrale mercoledì 22 aprile 2026.
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