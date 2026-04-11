È il giorno della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile

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Cresce l'attesa nellaper l'accoglienza del nuovo vescovo,. In queste settimane il comitato organizzatore ha lavorato intensamente per definire lo schema delle celebrazioni e curare tutti gli aspetti logistici e organizzativi legati ai due momenti dell'ingresso in diocesi, previsto per il prossimo 22 aprile.Un passaggio particolarmente significativo sarà laAll'evento prenderanno parte sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi della diocesi, insieme a una rappresentanza di circa 700 fedeli provenienti dalle diverse comunità parrocchiali, segno concreto della comunione dell'intero popolo di Dio.Per favorire la partecipazione del clero alla Concelebrazione Eucaristica, nel pomeriggio di sabato 11 aprile le chiese della diocesi resteranno chiuse. Fanno eccezione la Cattedrale e le Concattedrali, la Basilica Madonna dei Martiri e la chiesa Madonna della Rosa nella città di Molfetta dove sarà garantita la celebrazione della Messa vespertina.Mons. Basile sarà consacrato vescovo mediante l'imposizione delle mani di S.E. Mons. Luigi Mansi, vescovo della diocesi di Andria. Vescovi co-consacranti saranno S.E. Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, e S.E. Mons. Domenico Cornacchia, amministratore apostolico della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.L'ingresso al Palazzetto sarà consentito a partire dalle ore 16.00. Per agevolare l'afflusso dei partecipanti, sarà possibile parcheggiare nell'area dell'Ipercoop (via Barletta) e usufruire di un servizio di bus-navetta dedicato.La Santa Messa sarà trasmessa in diretta TV su TeleDehon e sui canali social dell'emittente e della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.