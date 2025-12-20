Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative

Grazie al potenziamento dell, dicembre a Giovinazzo è stato e sarà ancora nei prossimi giorni un mese ricco di attività e iniziative, tra visite guidate nel centro storico, tour tematici con degustazioni che esaltano le tipicità del periodo. Non sono mancati i laboratori didattici per i più piccoli e le visite guidate al Dolmen di San Silvestro abbinate ad attività originali e coinvolgenti. Il tutto al fine di unire la cultura alle tradizioni, anche culinarie, e per riconnettersi con il nostro territorio.«Abbiamo esordito - spiegano da piazza Umberto I - con il tour in collaborazione con il protocollo Tesori d'Arte Sacraalla scoperta delle raffigurazioni del Vescovo di Myra, santo ecumenico, presenti tra i tesori d'arte sacra giovinazzesi, accompagnati dalla degustazione di sgagliozze e popizze. Poi il 13 dicembre, festività sentita dalla nostra comunità, con approfondimenti culturali e sulle tradizioni legate al suo culto, tra chiesa rurale e testimonianze relative alla martire presso le chiese nel centro storico e che ha coinvolto numerosi partecipanti, deliziati da cuscinetti e cartellate offerti nella sede dell'ufficio turistico».Attività rivolte a tutti dunque, adulti e bambini, senza tralasciare i due appuntamenti del 9 e 19 dicembre con i laboratori didattici di archeologia abbinati alla visita guidata dell'Antiquarium cittadino. I bambini partecipanti mentre manipolano l'argilla, apprendono le tecniche utilizzate nel Neolitico e i segreti per decorare il manufatto che alla fine dell'attività portano via.E a proposito di archeologia, non poteva di certo mancare un ritorno alla valorizzazione del Dolmen di San Silvestro rendendolo fruibile.ci sarà infatti l'apertura straordinaria dell'area archeologica con visita guidata al monumento megalitico e considerando che in quel giorno cade il solstizio d'Inverno abbiamo inteso abbinare una seduta di Yoga offrendo l'opportunità di sperimentare la pratica in un contesto unico.Inoltre ci saranno momenti utili per la valorizzazione delle tipicità del nostro territorio, passando dalla gastronomia alle attività artigiane, come nel caso dell'evento didedicato alla scoperta delle potenzialità dell'ulivo, protagonista assoluto delle nostre campagne, durante e dopo il suo ciclo vitale, con l'intervento di un agronomo che spiegherà tante curiosità con degustazione delle diverse cultivar e una dimostrazione di intaglio del legno da parte di un maestro artigiano. Tutti gli eventi sono gratuiti, grazie al potenziamento regionale per gli infopoint pugliesi. Prenotazione obbligatoria.