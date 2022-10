Incidente stradale questo pomeriggio, 18 ottobre, lungo la strada statale 16 bis. In carreggiata Sud, al km 785,8, in territorio di Giovinazzo, un Fiat Ducato ed una monovolume hanno impattato per ragione al vaglio degli inquirenti.Il furgone si è girato dopo aver violentemente impattato contro il guard rail, ma per fortuna non si registrerebbero feriti, ma solo contusi. Il traffico è risultato a lungo rallentato verso Bari ed è ripreso regolare solo dopo le 16.30.