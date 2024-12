Incidente stradale tra Giovinazzo Nord e Cola Olidda: coinvolte tre auto

Incidente stradale lungo la strada statale 16 bis, in carreggiata Nord, tra le uscite di Giovinazzo Nord e Cola Olidda. Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, tre auto, una Peugeot 3008, una Dacia Sandero ed una Renault Scenic sono venute a collisione tra loro. Corsia di sorpasso bloccata, ma per fortuna non si registrano feriti gravi ma solo contusi.A risentirne il traffico tra Giovinazzo e Molfetta, con code di circa 2 km. Per chi proviene da Sud al momento si consiglia l'uscita Giovinazzo Sud.