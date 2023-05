L'ex sindaco Depalma investito in bici: «È scappato come un vigliacco»

ex sindaco di Giovinazzo, oggi Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento dei progetti connessi al "Puglia Bike Destination", è stato investito questa mattina, domenica 28 maggio, lungo ila che da via Daconto porta verso le provinciali che conducono a Terlizzi e Bitonto.«Una botta dal lato passeggero», ci ha detto laconico al telefono. Secondo l'ex primo cittadino «l'amarezza più grande è averlo visto scappare come un vigliacco». L'automobilista, dunque, non si sarebbe fermato a prestargli soccorso. Dopo aver fermato il mezzo, avrebbe guardato Depalma rialzarsi, per poi ripartire.«Ho segnalato la cosa alla Polizia Locale», ci ha detto l'ex sindaco.Per lui contusioni ad un braccio, un telefonino ormai inservibile e molta paura. «Ringrazio il Signore...ed il casco», è stato il messaggio lanciato via social network. Fondamentale il suo utilizzo per evitare guai ben peggiori.