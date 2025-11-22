Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo

PROGRAMMA

Partirà quest'oggi, sabato 22 novembre, il cartellone di eventi "Natale dei Bambini", voluto dall'amministrazione comunale di Giovinazzo in collaborazione delle associazioni del territorio. Il finanziamento arriva dal "Fondo per la Politiche della Famiglia, la natalità e le pari opportunità" inglobato nel Decreto Ministeriale del 25 giugno 2025. Di seguito il programma completo.22 novembreore 18.00 - Cittadella della CulturaCaccia nella Preistoria: un giorno da uomini preistoriciLaboratorio dai 6 ai 17 anni a cura del Centro Studi Terrae;27 novembreore 18.00 - Sala San FeliceLa vita prima di tutto: pillole di primo soccorsoManovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;29 novembreNella sede SEMI Aps - Località Ponteore 15.30 - The curry room kids - SEMI FestivalTeatro dai 6 ai 12 anniore 11.00 - Mercatino dei bambiniore 16.45 - Intagli dal mondo (laboratorio 5-12 anni)ore 17.45 - Nel mondo di Rodari - Lettura laboratorio 6-12 anni;1 dicembreore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"Via Bitonto - contrada MisericordiaSogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)a cura di Accento Soc. Coop;2 dicembreore 18.30 - Parrocchia ImmacolataChristmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)a cura di Charisma soc.coop ;3 dicembreore 18.00 - Sala San FeliceLa vita prima di tutto: pillole di primo soccorsoManovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;5 dicembreore 17.00 - Asilo nido Petite écoleVia FramarinoStorie in famiglia - Letture animate + laboratorio (4-7 anni)a cura di Oasi Vincenziana;6 dicembreore 10.00 - Asilo nido Petite écoleVia FramarinoStorie in famiglia - Letture animate + laboratorio (2-3 anni con genitori)a cura di Oasi Vincenziana;ore 10.00 - Cittadella della CulturaIl mestiere del paleontologo, alla scoperta dei fossili (6-17 anni con famiglie)a cura di Centro Studi Terrae;ore 16.00 - Cittadella della CulturaArchitetture del NataleLaboratorio creazione casette - 6-12 annia cura di LAN;9 dicembreore 18.00 - Sala San FeliceLa vita prima di tutto: pillole di primo soccorso (12-17 anni)Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;11 dicembreore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"Via Bitonto - contrada MisericordiaSogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)a cura di Accento Soc. Coop;12 dicembreore 18.30 - Parrocchia ImmacolataChristmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)a cura di Charisma soc.coop ;13 dicembreore 10.00 - Cittadella della CulturaL'acqua e il suolo al microscopio - Laboratorio di studio dell'acqua e dei suoi abitanti (6-17anni)a cura di Centro Studi Terrae;ore 17.30 - Asilo BirbalandiaLuce in tasca - Laboratori di fotografia (4-10 anni)a cura di Felisia soc.coop;13-14 dicembreore 17.00 - Cittadella della CulturaNatale con Munari, gli im-possibili mondi di carta (5-10 anni)a cura di Antelas soc. coop;16 dicembreore 18.30 - Parrocchia ImmacolataChristmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)a cura di Charisma soc.coop ;18 dicembreore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"Via Bitonto - contrada MisericordiaSogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)a cura di Accento Soc. Coop;20-21 dicembreore 15.00 - presso Eugema ODVvia Devenuto 23Fiabe natalizie animate - Laboratorio creativo (6-12 anni)a cura di Eugema ODV22 dicembreore 8.30 - Centro aperto polivalente per minori "Mille colori"Via Veneto 30Alla scoperta degli elfi di Babbo Natale - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)a cura di Lavoro e Sicurezza srl23 dicembreore 17.30 - Parrocchia ImmacolataChristmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (7-12 anni)a cura di Charisma soc.coop.