Il concerto di Natale in piazza
Il concerto di Natale in piazza
Eventi e cultura

Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo

Si parte oggi, 22 novembre, ed il cartellone si completerà il 23 dicembre

Giovinazzo - sabato 22 novembre 2025
Partirà quest'oggi, sabato 22 novembre, il cartellone di eventi "Natale dei Bambini", voluto dall'amministrazione comunale di Giovinazzo in collaborazione delle associazioni del territorio. Il finanziamento arriva dal "Fondo per la Politiche della Famiglia, la natalità e le pari opportunità" inglobato nel Decreto Ministeriale del 25 giugno 2025. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA

22 novembre
ore 18.00 - Cittadella della Cultura
Caccia nella Preistoria: un giorno da uomini preistorici
Laboratorio dai 6 ai 17 anni a cura del Centro Studi Terrae;

27 novembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;

29 novembre
Nella sede SEMI Aps - Località Ponte
ore 15.30 - The curry room kids - SEMI Festival
Teatro dai 6 ai 12 anni
ore 11.00 - Mercatino dei bambini
ore 16.45 - Intagli dal mondo (laboratorio 5-12 anni)
ore 17.45 - Nel mondo di Rodari - Lettura laboratorio 6-12 anni;

1 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;

2 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;

3 dicembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;

5 dicembre
ore 17.00 - Asilo nido Petite école
Via Framarino
Storie in famiglia - Letture animate + laboratorio (4-7 anni)
a cura di Oasi Vincenziana;

6 dicembre
ore 10.00 - Asilo nido Petite école
Via Framarino
Storie in famiglia - Letture animate + laboratorio (2-3 anni con genitori)
a cura di Oasi Vincenziana;

ore 10.00 - Cittadella della Cultura
Il mestiere del paleontologo, alla scoperta dei fossili (6-17 anni con famiglie)
a cura di Centro Studi Terrae;

ore 16.00 - Cittadella della Cultura
Architetture del Natale
Laboratorio creazione casette - 6-12 anni
a cura di LAN;

9 dicembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso (12-17 anni)
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;

11 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;

12 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;

13 dicembre
ore 10.00 - Cittadella della Cultura
L'acqua e il suolo al microscopio - Laboratorio di studio dell'acqua e dei suoi abitanti (6-17anni)
a cura di Centro Studi Terrae;

ore 17.30 - Asilo Birbalandia
Luce in tasca - Laboratori di fotografia (4-10 anni)
a cura di Felisia soc.coop;

13-14 dicembre
ore 17.00 - Cittadella della Cultura
Natale con Munari, gli im-possibili mondi di carta (5-10 anni)
a cura di Antelas soc. coop;

16 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;

18 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;

20-21 dicembre
ore 15.00 - presso Eugema ODV
via Devenuto 23
Fiabe natalizie animate - Laboratorio creativo (6-12 anni)
a cura di Eugema ODV

22 dicembre
ore 8.30 - Centro aperto polivalente per minori "Mille colori"
Via Veneto 30
Alla scoperta degli elfi di Babbo Natale - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Lavoro e Sicurezza srl

23 dicembre
ore 17.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (7-12 anni)
a cura di Charisma soc.coop.
















  • Natale
I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
21 novembre 2025 I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
"Orizzonti Solidali ": premiata la Pro Loco di Giovinazzo per il progetto Aué(je)
21 novembre 2025 "Orizzonti Solidali": premiata la Pro Loco di Giovinazzo per il progetto Aué(je)
Altri contenuti a tema
”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo Attualità ”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo Le informazioni per parteciparvi
"Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana Speciale "Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana Intervista al wedding designer, titolare dell'attivita nel centro commerciale di Molfetta
"Natale al Centro", tutti gli eventi a Giovinazzo all'Epifania Attualità "Natale al Centro", tutti gli eventi a Giovinazzo all'Epifania Mercatini natalizi e Befana sui trampoli in piazza
La "Tombolata Scostumata" al Polo Museale di Trani Speciale La "Tombolata Scostumata" al Polo Museale di Trani Tradizione in veste satirica promossa dalla Fondazione S.E.C.A. con Renato Ciardo e Giuliano Ciliberti
Natale 2024, il messaggio di auguri di Monsignor Cornacchia ai giovinazzesi Religioni Natale 2024, il messaggio di auguri di Monsignor Cornacchia ai giovinazzesi Il vescovo: «Un tempo di meraviglia e di speranza»
Tavole più ricche in Puglia: +7% di spesa rispetto al 2023 Attualità Tavole più ricche in Puglia: +7% di spesa rispetto al 2023 L'analisi dettagliata di Coldiretti
Natale al centro, tutti gli eventi a Giovinazzo del 21 e 22 dicembre Attualità Natale al centro, tutti gli eventi a Giovinazzo del 21 e 22 dicembre Fine settimana ricchissimo di appuntamenti. La nostra agenda per non perdersi nulla
“Sere d’Incanto”, il 2 gennaio si prosegue con Museum Christmas Show Speciale “Sere d’Incanto”, il 2 gennaio si prosegue con Museum Christmas Show Teatro di narrazione con pupazzi al Polo Museale di Trani
Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
21 novembre 2025 Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
20 novembre 2025 Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
20 novembre 2025 Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo
20 novembre 2025 Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
20 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
20 novembre 2025 Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
20 novembre 2025 Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
19 novembre 2025 Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.