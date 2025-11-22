Eventi e cultura
Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo
Si parte oggi, 22 novembre, ed il cartellone si completerà il 23 dicembre
Giovinazzo - sabato 22 novembre 2025
Partirà quest'oggi, sabato 22 novembre, il cartellone di eventi "Natale dei Bambini", voluto dall'amministrazione comunale di Giovinazzo in collaborazione delle associazioni del territorio. Il finanziamento arriva dal "Fondo per la Politiche della Famiglia, la natalità e le pari opportunità" inglobato nel Decreto Ministeriale del 25 giugno 2025. Di seguito il programma completo.
ore 18.00 - Cittadella della Cultura
Caccia nella Preistoria: un giorno da uomini preistorici
Laboratorio dai 6 ai 17 anni a cura del Centro Studi Terrae;
27 novembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;
29 novembre
Nella sede SEMI Aps - Località Ponte
ore 15.30 - The curry room kids - SEMI Festival
Teatro dai 6 ai 12 anni
ore 11.00 - Mercatino dei bambini
ore 16.45 - Intagli dal mondo (laboratorio 5-12 anni)
ore 17.45 - Nel mondo di Rodari - Lettura laboratorio 6-12 anni;
1 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;
2 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;
3 dicembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;
5 dicembre
ore 17.00 - Asilo nido Petite école
Via Framarino
Storie in famiglia - Letture animate + laboratorio (4-7 anni)
a cura di Oasi Vincenziana;
6 dicembre
ore 10.00 - Asilo nido Petite école
Via Framarino
Storie in famiglia - Letture animate + laboratorio (2-3 anni con genitori)
a cura di Oasi Vincenziana;
ore 10.00 - Cittadella della Cultura
Il mestiere del paleontologo, alla scoperta dei fossili (6-17 anni con famiglie)
a cura di Centro Studi Terrae;
ore 16.00 - Cittadella della Cultura
Architetture del Natale
Laboratorio creazione casette - 6-12 anni
a cura di LAN;
9 dicembre
ore 18.00 - Sala San Felice
La vita prima di tutto: pillole di primo soccorso (12-17 anni)
Manovre salvavita a cura di Arancio Soc. Coop;
11 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;
12 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;
13 dicembre
ore 10.00 - Cittadella della Cultura
L'acqua e il suolo al microscopio - Laboratorio di studio dell'acqua e dei suoi abitanti (6-17anni)
a cura di Centro Studi Terrae;
ore 17.30 - Asilo Birbalandia
Luce in tasca - Laboratori di fotografia (4-10 anni)
a cura di Felisia soc.coop;
13-14 dicembre
ore 17.00 - Cittadella della Cultura
Natale con Munari, gli im-possibili mondi di carta (5-10 anni)
a cura di Antelas soc. coop;
16 dicembre
ore 18.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (6-10 anni)
a cura di Charisma soc.coop ;
18 dicembre
ore 17.00 - Centro aperto polivalente per minori "Corbezzoli"
Via Bitonto - contrada Misericordia
Sogni giganti - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Accento Soc. Coop;
20-21 dicembre
ore 15.00 - presso Eugema ODV
via Devenuto 23
Fiabe natalizie animate - Laboratorio creativo (6-12 anni)
a cura di Eugema ODV
22 dicembre
ore 8.30 - Centro aperto polivalente per minori "Mille colori"
Via Veneto 30
Alla scoperta degli elfi di Babbo Natale - Lettura animata + laboratorio (6-12 anni)
a cura di Lavoro e Sicurezza srl
23 dicembre
ore 17.30 - Parrocchia Immacolata
Christmas Art - Laboratorio di addobbi natalizi (7-12 anni)
a cura di Charisma soc.coop.
