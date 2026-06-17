Il 22 giugno nuova disinfestazione a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo avvisa la cittadinanza che, a partire dalle ore 23.55 e salvo condizioni meteo avverse, su disposizione del Comune di Giovinazzo sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare su tutto il territorio cittadino. Pertanto, si consiglia come sempre di rispettare alcuni accorgimenti: chiudere gli infissi esterni, non lasciare indumenti stesi ai balconi e tenere in casa gli animali.