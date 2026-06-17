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Il 22 giugno nuova disinfestazione a Giovinazzo

Operazioni dalle 23.55. Le raccomandazioni dell'ente comunale

Giovinazzo - mercoledì 17 giugno 2026 Comunicato Stampa
Il Comune di Giovinazzo avvisa la cittadinanza che lunedì prossimo, 22 giugno, a partire dalle ore 23.55 e salvo condizioni meteo avverse, su disposizione del Comune di Giovinazzo sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare su tutto il territorio cittadino. Pertanto, si consiglia come sempre di rispettare alcuni accorgimenti: chiudere gli infissi esterni, non lasciare indumenti stesi ai balconi e tenere in casa gli animali.
  • disinfestazione Giovinazzo
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