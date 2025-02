Il 1° marzo Francesco Gabbani al Gran Shopping Mongolfiera

Reduce dall'avventura sanremese che lo ha visto tornare sul palco più importante per presentare il branoarriva al Gran Shopping Molfettaper l'unica tappa in Puglia dell'instore tour che permetterà a tutti i suoi fan di incontrare il cantautore dal vivo per salutarlo, firmare il disco e, perché no, scattare un selfie. Gabbani sarà nel centro commerciale di Molfetta a partire dalle 18 per autografare vinili e cd, indispensabili per avvicinarsi all'artista.Tutti coloro che vorranno acquistare l'album direttamente nel desk presente in galleria - solo sabato 1° marzo - avranno diritto ad un accesso prioritario saltafila.Ilaggiunge un altro nome importante alla prestigiosa lista di artisti della musica e dell'intrattenimento che scelgono il centro commerciale molfettese per presentare in anteprima i propri lavori.