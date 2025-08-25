Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off

Mini show e farmacopie con meet and greet dalle 17.30 della coppia social del momento

Giovedì 26 dalle 17 con l'ep "Diciotto" sarà possibile incontrare l'artista in piazza Ottagono

Dal 31 maggio al 2 giugno la II edizione dell’iniziativa che raccoglie migliaia di cd e vinili nuovi, usati e da collezione

Fino all’8 maggio un’esperienza interattiva guiderà le famiglie tra realtà aumentata e animazioni in 3D

Dal 25 aprile e fino all’8 maggio un’esperienza interattiva alla scoperta delle emozioni tra realtà aumentata e animazioni in 3D

Venerdì 18 e sabato 19 aprile un’area ricca di cioccolato, giochi e laboratori, animatori e simpatici personaggi per divertirsi con tutta la famiglia