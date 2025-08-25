Speciale
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
Il 28 e 29 agosto due giornate dedicate alla musica e ai talenti emergenti del territorio
Giovinazzo - lunedì 25 agosto 2025
Il Gran Shopping Molfetta si appresta a diventare il cuore pulsante della musica pugliese con l'arrivo di Casa Sanremo Off, l'iniziativa ufficiale itinerante collegata al celebre Festival della Canzone Italiana. Nelle giornate del 28 e 29 agosto, il centro commerciale molfettese ospiterà una tappa esclusiva di questo prestigioso progetto, che intende valorizzare la creatività musicale e offrire nuove opportunità ai giovani artisti del territorio.
Durante l'evento, il Gran Shopping Molfetta si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Cantanti solisti, band e performer avranno la possibilità di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico eterogeneo e a una giuria composta da esperti del settore musicale. Le esibizioni, oltre a costituire un momento di spettacolo e intrattenimento per il pubblico, rappresenteranno un passaggio fondamentale per accedere alle audizioni ufficiali di Casa Sanremo 2026, la più importante manifestazione collaterale del Festival di Sanremo.
Casa Sanremo Off nasce con l'obiettivo di intercettare e promuovere nuovi talenti musicali in tutta Italia, offrendo loro visibilità e la concreta possibilità di intraprendere un percorso professionale nel panorama musicale nazionale. La tappa di Molfetta, ospitata in una delle location commerciali più importanti della regione, si inserisce all'interno di questo percorso con l'intento di dare voce e spazio a chi sogna un futuro nella musica.
Gli artisti interessati a partecipare alla selezione possono consultare il regolamento e inviare la propria candidatura attraverso i canali ufficiali indicati sul sito del centro commerciale (https://granshoppingmongolfiera.com/eventi/casa-sanremo-off/). L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, condividere il proprio talento e vivere un'esperienza artistica di grande rilievo.
Il Gran Shopping Molfetta conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura, dell'arte e dell'intrattenimento, offrendo un'occasione unica di crescita e visibilità ai giovani protagonisti della scena musicale locale e nazionale.
