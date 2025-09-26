Gran Shopping Mongolfiera
Cronaca

Rapina al Gran Shopping Molfetta, rientra l'allarme: «Ripristinata la sicurezza»

La nota della direzione: «Ringraziamo forze dell’ordine e soccorritori»

Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025 12.50
Arriva anche la comunicazione della direzione del Gran Shopping Molfetta in merito a quanto accaduto questa mattina, con una tentata rapina a mano armata che ha creato panico tra tutti i presenti. A seguire, la nota che riportiamo integralmente:

"In riferimento al grave episodio accaduto questa mattina all'interno del centro commerciale, la direzione del Gran Shopping Molfetta comunica che la sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno. Le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini. Ringraziamo forze dell'ordine e soccorritori".

A questo link la cronaca completa della nostra redazione molfettese di quanto accaduto questa mattina.
1
