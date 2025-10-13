Al Gran Shopping Molfetta arriva “Furto al museo”: un’esperienza immersiva tra mistero e divertimento

Fino al 19 ottobre, la galleria del centro commerciale di Molfetta sarà un palcoscenico interattivo con un grande escape game aperto a tuttiIl Gran Shopping Molfetta si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere. Fino al 19 ottobre, ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30, Furto al Museo sarà il protagonista in Piazza Ottagono e trasformerà la galleria in un vero e proprio scenario da film, con un irresistibile gioco interattivo tra enigmi da risolvere, indizi da seguire e misteri da svelare.Non solo per i più giovani, l'escape room è un enigma pensato per un pubblico di tutte le età, attraverso un progetto nato per offrire un'esperienza di intrattenimento coinvolgente e originale, capace di coniugare divertimento, logica e spirito di squadra. I partecipanti, grandi e piccoli, si troveranno catapultati in un'indagine misteriosa, ispirata al mondo dei musei e dei grandi furti d'arte. Starà ai giocatori usare intuizione, spirito d'osservazione e capacità di deduzione per scoprire cosa è realmente successo e risolvere l'enigma prima che sia troppo tardi.Un'attività completamente gratuita, basterà presentarsi nella fascia oraria indicata per vivere l'esperienza, che si inserisce nel ricco calendario di eventi del centro commerciale di Molfetta, sempre attento a proporre iniziative innovative per intrattenere famiglie, ragazzi e visitatori di ogni età che in questo caso unisce il fascino dell'escape room alla magia del gioco di ruolo, in un ambiente sicuro e accogliente.I partecipanti riceveranno materiale e istruzioni all'ingresso dell'area gioco per iniziare l'avventura con percorsi pensati per tutte le fasce d'età. Il Gran Shopping Molfetta si conferma così non solo come luogo di shopping, ma anche come spazio dinamico di intrattenimento e cultura, sempre pronto a sorprendere il proprio pubblico con iniziative fuori dal comune. Per ulteriori informazioni sull'evento e sugli altri appuntamenti in programma, è possibile consultare i canali social ufficiali del centro o visitare il sito www.granshoppingmongolfiera.it