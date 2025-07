Anche il Gran Shopping Molfetta tra le destinazioni di Errico Porzio

Arriva anche a Molfetta l'estro creativo della superstar della pizza napoletana, con l'inaugurazione di Porzioni di Pizza nell'area bar del Gran Shopping Molfetta che permetterà di assaggiare le pizze che spopolano sui social al grido di #SaddaSapèFà dell'instancabile Errico Porzio. Discendente da una storica famiglia napoletana di pizzaioli e un'esperienza di 35 anni che lo accompagna fin dall'adolescenza, da oltre dieci anni Porzio è il re incontrastato non solo degli oltre due milioni di follower sui vari canali online, ma dell'Italia intera con oltre 14 pizzerie in cui gustare pizze tradizionali o rivisitate secondo le intuizioni più creative.A Molfetta arriva con la formula Porzioni di pizza in cui la lunga vetrina espositiva garantirà l'imbarazzo della scelta tra varie prelibatezze. Non solo i gustosi tranci preparati secondo tradizione, con panetti preparati nella cucina a vista che ospita il bancone in marmo e il forno per garantire una cottura lenta, ma anche due grandi cestelli per fritti succulenti, una prelibatezza da provare obbligatoriamente insieme alla pizza.Gran shopping si conferma così tappa ambita dalle più importanti insegne italiane e straniere, nel sud Italia e in Puglia. I numeri, i metri quadri e la bellezza della struttura fanno in modo che il centro commerciale di Molfetta sia considerato la meta ideale per i consumatori e per gli imprenditori, creando così nuovi posti lavoro e una nuova e ambita meta gastronomica. Appuntamento dunque alle ore 19 di giovedì 17 per la degustazione gratuita che aprirà ufficialmente le porte a Porzioni di Pizza al Gran Shopping Molfetta.