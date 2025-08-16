Ieri sera la Traslazione del Manto della Madonna in Cattedrale: le FOTO

30 foto Traslazione del Manto della Madonna 2025 Gianluca Battista

Si è consumato ieri sera, 15 agosto, l'atteso prologo alla processione dell'edicola didi domenica 17 agosto. Laè partita dall'Istituto San Giuseppe alle 20.45, alla presenza del Circolo Figli del Mare, dell'ANMI e della Lega Navale Giovinazzo, oltre che di ufficiali e sottufficiale della Marina Militare.Un tragitto tra due ali di folla commossa, che ha visto protagoniste anche le donne dell'associazione, vera novità di questa edizione. Quindi la sosta alle spalle di Palazzo di Città per l'omaggio alle vittime del mare a rafforzare - come ha giustamente ricordato il sindaco Michele Sollecito - la fede mariana, Madre della terra e dell'acqua.Prima del corteo processionale, vi era stata la cerimonia dell'ammaina bandiera in località Crocifisso, preceduta dalla deposizione di una corona e seguita dalla toccante preghiera del marinaio.L'arrivo nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, documentato da un nostro video sulla pagina Facebook, è quanto di più vicino all'amore dei figli verso un madre che queste feste popolari possano render palese. Ci sono rimaste impresse la commozione dell'italo-americano Nick Prudente, tra i motori di tante manifestazioni dell'estate giovinazzese, quando il Manto è giunto ai piedi dell'altare e la preghiera di un popolo dopo l'invocazione del vicario foraneo, don Cesare Pisani.Il rito dellasi regge sulla tradizione tramandata daisulla sapienza delle mani di donne straordinariamente laboriose che continuano a custodire un passato fatto di gesti intrisi di devozione. La centralità delle suore dell'Istituto San Giuseppe, nel processo di conservazione di un bene così prezioso per il culto mariano cittadino, è indubbia e merita certamente di essere ricordata. Come spesso accadrà in queste giornate di festa, vi raccontiamo questo rito attraverso alcuni nostri scatti.