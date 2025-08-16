Manto della Madonna. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Religioni

Ieri sera la Traslazione del Manto della Madonna in Cattedrale: le FOTO

Partenza dall'Istituto San Giuseppe dopo ammainabandiera e preghiera del marinaio in località Crocifisso

Giovinazzo - sabato 16 agosto 2025 0.41
Si è consumato ieri sera, 15 agosto, l'atteso prologo alla processione dell'edicola di Maria SS di Corsignano di domenica 17 agosto. La Traslazione del Manto della Madonna è partita dall'Istituto San Giuseppe alle 20.45, alla presenza del Circolo Figli del Mare, dell'ANMI e della Lega Navale Giovinazzo, oltre che di ufficiali e sottufficiale della Marina Militare.

Un tragitto tra due ali di folla commossa, che ha visto protagoniste anche le donne dell'associazione, vera novità di questa edizione. Quindi la sosta alle spalle di Palazzo di Città per l'omaggio alle vittime del mare a rafforzare - come ha giustamente ricordato il sindaco Michele Sollecito - la fede mariana, Madre della terra e dell'acqua.
Prima del corteo processionale, vi era stata la cerimonia dell'ammaina bandiera in località Crocifisso, preceduta dalla deposizione di una corona e seguita dalla toccante preghiera del marinaio.

L'arrivo nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, documentato da un nostro video sulla pagina Facebook, è quanto di più vicino all'amore dei figli verso un madre che queste feste popolari possano render palese. Ci sono rimaste impresse la commozione dell'italo-americano Nick Prudente, tra i motori di tante manifestazioni dell'estate giovinazzese, quando il Manto è giunto ai piedi dell'altare e la preghiera di un popolo dopo l'invocazione del vicario foraneo, don Cesare Pisani.

Il rito della Traslazione del Manto della Madonna si regge sulla tradizione tramandata dai Figli del Mare, sulla sapienza delle mani di donne straordinariamente laboriose che continuano a custodire un passato fatto di gesti intrisi di devozione. La centralità delle suore dell'Istituto San Giuseppe, nel processo di conservazione di un bene così prezioso per il culto mariano cittadino, è indubbia e merita certamente di essere ricordata. Come spesso accadrà in queste giornate di festa, vi raccontiamo questo rito attraverso alcuni nostri scatti.
30 fotoTraslazione del Manto della Madonna 2025Gianluca Battista
Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025Traslazione del Manto della Madonna 2025
