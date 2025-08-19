Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO

8 foto Rientro Manto della Madonna 2025

Tre giorni intensissimi dal punto di vista spirituale e popolare a Giovinazzo. La Messa al Casale ed il Corteo Storico sabato 16 agosto; il Pontificale con la discesa dell'edicola della Madonna di Corsignano domenica 17 agosto; il rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe lunedì 18 agosto.Ieri sera, dunque, l'ultimo atto colrealizzato per la prima volta nel 1936 e poi completamente rifatto, ma con ricami originali, nel 2007. Oggi è custodito dalle suore nell'Istituto San Giuseppe.Il corteo deiaccompagnato ancora una volta dalla componente femminile, dall'ANMI, dalla Lega Navale Giovinazzo e da ufficiali e sottufficiali della Marina Militare si è mosso dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta al termine della celebrazione vespertina ed ha percorso via Marina e piazza Vittorio Emanuele II tra due ali di folla.Quindi il momento del commiato, al solito commovente, in via Cappuccini, prima del rientro nell'Istituto San Giuseppe, dove ad attendere i Figli e le Figlie del Mare c'erano le suore vincenziane, amorevoli custodi del Manto.Il nostro racconto, come sempre, è attraverso i nostri scatti ed un video che testimonia il momento in cui il Manto della Madonna entra nelle stanze che lo ospitano nell'Istituto San Giuseppe. Buona visione.