Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Ieri sera si è consumato l'ultimo atto di una tre giorni intensissima
Giovinazzo - martedì 19 agosto 2025 0.15
Tre giorni intensissimi dal punto di vista spirituale e popolare a Giovinazzo. La Messa al Casale ed il Corteo Storico sabato 16 agosto; il Pontificale con la discesa dell'edicola della Madonna di Corsignano domenica 17 agosto; il rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe lunedì 18 agosto.
Ieri sera, dunque, l'ultimo atto col Rientro del venerato Manto della Madonna, realizzato per la prima volta nel 1936 e poi completamente rifatto, ma con ricami originali, nel 2007. Oggi è custodito dalle suore nell'Istituto San Giuseppe.
Il corteo dei Figli del Mare, accompagnato ancora una volta dalla componente femminile, dall'ANMI, dalla Lega Navale Giovinazzo e da ufficiali e sottufficiali della Marina Militare si è mosso dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta al termine della celebrazione vespertina ed ha percorso via Marina e piazza Vittorio Emanuele II tra due ali di folla.
Quindi il momento del commiato, al solito commovente, in via Cappuccini, prima del rientro nell'Istituto San Giuseppe, dove ad attendere i Figli e le Figlie del Mare c'erano le suore vincenziane, amorevoli custodi del Manto.
Il nostro racconto, come sempre, è attraverso i nostri scatti ed un video che testimonia il momento in cui il Manto della Madonna entra nelle stanze che lo ospitano nell'Istituto San Giuseppe. Buona visione.
