Festa Patronale, è il giorno della traslazione del Manto della Madonna

Si terrà questa sera, venerdì 18 agosto, la tradizionale traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale di Santa Maria Assunta, ulteriore prologo alla festa esterna in onore di Maria SS di Corsignano che andrà in scena domenica 20 agosto.Il Circolo Figli del Mare e l'ANMI cureranno la cerimonia. Alle 20.30 la partenza è prevista da piazza Vittorio Emanuele II.Poi il corteo accompagnato dall'Orchestra di Fiati della scuola di Musica "Filippo Cortese", transiterà in via Molfetta, via Crocifisso, per poi effettuare passaggio e sosta doverosa davanti al Monumento ai Caduti del mare.La seconda parte del percorso prevede il passaggio da via Crocifisso, via Durazzo, via Fiume, via XX Settembre, dall'Istituto San Giuseppe dove il, prima che il corteo solenne si snodi su via Cappuccini, raggiungendo quindi piazza Vittorio Emanuele II, via Marina ed infine la Concattedrale.Ennesimo momento di passaggio di una Festa Patronale attesissima che sta per vivere le 72 ore più importanti.