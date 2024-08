Il Manto della Madonna ritorna all'Istituto San Giuseppe - FOTO ESCLUSIVE

Ieri sera la nuova traslazione dalla Concattedrale in via Cappuccini

12 foto Manto della Madonna - rientro 2024

C'è sempre un velo di tristezza nei giovinazzesi quando ilrientra nell'Istituto San Giuseppe. Sanno che sarà affidato alla custodia delle suore e dei volontari, ma sanno anche che lo rivedranno ad agosto dell'anno successivo. E questo è forse l'ultimo atto della feste prettamente religiosa.Il corteo dei Figli del Mare, accompagnato dall'Orchestra di Fiati della scuola "Filippo Cortese", da padre Francesco Depalo, dagli ufficiali e sottoufficiali della Marina Militare e dalle autorità civili e militari cittadine, è partito alle 20.40 circa dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, per poi raggiungere via Cappuccini e l'Istituto San Giuseppe intorno alle 21.15.I fedeli hanno così reso il loro omaggio ad un simbolo della fede autentica verso Maria SS di Corsignano a Giovinazzo.Vi raccontiamo, nella nostra galleria fotografica, non solo i momenti precedenti al rientro, ma anche in esclusiva quelli appena dopo la chiusura del portone del convento. A beneficio soprattutto di chi non c'era e di chi è lontano.