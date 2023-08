Festa Patronale 2023, il programma del lunedì

Si concluderà quest'oggi, 21 agosto, una intensa tre giorni di fede in onore di Maria SS di Corsignano a Giovinazzo.Di seguito il serrato programma liturgico e popolare per non perdersi nulla.Ore 9.00 - Santa Messa in Concattedrale ed esposizione del SS Sacramento sino alle 12.00. Alla stessa ora giro del "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano". Alle 11.00 lo stesso gruppo di esibirà in piazza Umberto I nel matinée.Ore 18.00 - Esposizione SS Sacramento; ore 19.00 - canto dei vespri; ore 19.30 - Santa Messa animata dai Figli del Mare.Ore 20.30 - Rientro del Manto della Madonna dalla Concattedrale all'Istituto San Giuseppe a cura dei Figli del Mare, dell'ANMI, con accompagnamento Comitato Feste Patronali e delle autorità militari e civili. Musiche a cura del "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano".Ore 21.30 - Estrazione biglietti vincenti lotteria nei pressi della Cassa Armonica in piazza Vittorio Emanuele IIOre 22.30 - Esibizione in piazza Vittorio Emanuele II "Gran Concerto bandistico Città di Rutigliano"Ore 23.30 - Spettacolo pirotecnico in Località Trincea