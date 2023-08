Manto della Madonna: tutte le FOTO della reposizione all'Istituto San Giuseppe (FOTO)

17 foto Reposizione Manto della Madonna

Ci sono luoghi che sembrano sospesi nel tempo, al cui interno preghiera e fede si alimentano quotidianamente. Uno di quei luoghi è l'Istituto San Giuseppe, dove lunedì 21 agosto abbiamo seguito le operazioni di reposizione, emozionanti per tantissimi fedeli, delLa cura con cui le volontarie, membri dele le suore conservano il manufatto realizzato nel 1936 da Ninetta Maldari è una straordinaria testimonianza di amore. ( qui uno dei video pubblicati sulla nostra pagina)Noi vogliamo raccontarvi quei passaggi, così cadenzati, così curati, così estremamente immaginati e poi posti in essere che non potevamo non fotografarli, lasciando a voi un documento giornalistico per gli anni a venire.Un grazie va ad, una delle silenziose volontarie che giocano un ruolo decisivo nella nostra città per preservare antichi riti e patrimoni immateriali e materiali di grandissimo pregio.