Il Manto della Madonna è in Cattedrale. LE FOTO della Traslazione

14 foto Traslazione Manto della Madonna 2024

Si è consumato ieri sera, 16 agosto, il primo atto ufficiale della festa esterna in onore di. Alle 19.00, i membri delha marciato con le autorità militari cittadine verso il Monumento dei Caduti sul Mare, all'incrocio tra il Lungomare Esercito Italiano e via Crocifisso, rendendo omaggio a quanti hanno perso la vita per la patria e la libertà. Quindi la toccante cerimonia dell'ammainabandiera.A seguire il primo giorno di Festa ha visto la celebrazione della Santa Messa nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, animata dalla parrocchia San Domenico, dall'Azione Cattolica, dalla Confraternita della SS Trinità, dall'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, dalla Fraternità Laica Domenicana, dalla Famiglia Vincenziana e dall'Istituto Santa Famiglia.Quindi alle 20.45 c'è stata ladall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale a cura dei Figli del Mare, accompagnati da padre Francesco Depalo. Dopo la partenza da via Cappuccini, il Manto amatissimo dai giovinazzesi ha percorso il perimetro ad est di piazza Vittorio Emanuele II, imboccando piazza Umberto I e quindi via Marina. Commozione da parte di molti per un rito che mescola tradizione popolare e fede.