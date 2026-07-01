Eventi e cultura
"I colori di Giovinazzo", presentato il volume nella parrocchia San Domenico
Nelle serata di sabato 27 giugno il contributo del sindaco e del vescovo
Giovinazzo - mercoledì 1 luglio 2026
Sabato 27 giugno 2026, nella gremita chiesa di San Domenico di Giovinazzo, è stato presentato il volume "I "Colori" di Giovinazzo. La pittura tra importazioni di botteghe locali dal Medioevo al contemporaneo", a cura di Francesco Di Palo. La serata, ospitata dalla parrocchia guidata da don Antonio Picca, è stata moderata dalla consigliera Antonella Carlucci.
Il volume suggella la proficua collaborazione tra la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la Fondazione Museo Diocesano ed il Comune di Giovinazzo nell'ambito del progetto "Tesori d'Arte Sacra", dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.
Frutto di anni di ricerca, l'opera inaugura la nuova collana "Tesori d'Arte Sacra. Approfondimenti", diretta da Francesco De Nicolo e Francesco Di Palo, realizzata da Claudio Grenzi Editore. All'interno anche i contributi di Nunzia Stufano, Diego de Ceglia e Tangorra Liliana.
Alla presentazione hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Michele Sollecito ed il Vescovo, S.E. Mons. Domenico Basile, a testimonianza del valore culturale dell'iniziativa.
Il volume suggella la proficua collaborazione tra la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la Fondazione Museo Diocesano ed il Comune di Giovinazzo nell'ambito del progetto "Tesori d'Arte Sacra", dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.
Frutto di anni di ricerca, l'opera inaugura la nuova collana "Tesori d'Arte Sacra. Approfondimenti", diretta da Francesco De Nicolo e Francesco Di Palo, realizzata da Claudio Grenzi Editore. All'interno anche i contributi di Nunzia Stufano, Diego de Ceglia e Tangorra Liliana.
Alla presentazione hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Michele Sollecito ed il Vescovo, S.E. Mons. Domenico Basile, a testimonianza del valore culturale dell'iniziativa.