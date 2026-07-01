"I colori di Giovinazzo", presentato il volume nella parrocchia San Domenico

Sabato 27 giugno 2026, nella gremita chiesa di San Domenico di Giovinazzo, è stato presentato il volume, a cura di Francesco Di Palo. La serata, ospitata dalla parrocchia guidata da don Antonio Picca, è stata moderata dalla consigliera Antonella Carlucci.Il volume suggella la proficua collaborazione tra la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la Fondazione Museo Diocesano ed il Comune di Giovinazzo nell'ambito del progettodedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città.Frutto di anni di ricerca, l'opera inaugura la nuova collanadiretta da Francesco De Nicolo e Francesco Di Palo, realizzata da Claudio Grenzi Editore. All'interno anche i contributi di Nunzia Stufano, Diego de Ceglia e Tangorra Liliana.Alla presentazione hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, tra cui il sindaco Michele Sollecito ed il Vescovo, S.E. Mons. Domenico Basile, a testimonianza del valore culturale dell'iniziativa.