Cala Porto terra di nessuno

Bella Giovinazzo che brulica di turisti da tutto il mondo e visitatori dai comuni limitrofi e dalla Puglia. Bello il passeggio ed il paesaggio al tramonto, bello il centro storico che sta riguadagnando decoro.Ma soprattutto nei fine settimana le regole vengono spesso eluse e se c'è inerzia dell'amministrazione comunale, il problema si fa più serio. Domenica 28 giugno, ore 20.00 circa:(non erano del ristorante presente nell'area demaniale) eridotto un ammasso di comandi e fili totalmente scoperti e quindi pericolosi. La sbarra non fa più il suo lavoro da mesi, come segnalato in un report dal nostro Giuseppe Dalbis e chiunque raggiunge con l'auto anche la banchina, come abbiamo visto sabato 27 giugno con i nostri occhi.Domenica abbiamo assistito allo scempio degli acquascooter che scorrazzavano vicini alla costa e che poi sono stati caricati su un'auto entrata in Cala Porto senza nessun tipo di autorizzazione. Non c'è la sbarra attiva, d'altronde, ognuno fa quel che vuole.Ripetiamo che i mezzi autorizzati sono solo quelli dell'attività commerciale presente e quelli delle associazioni nautiche riconosciute (Lega Navale, "Massimo Cervone", Amici del Gozzo) e dei pescatori e diportisti che ne abbiamo fatto richiesta. Altri mezzi non possono arrivare, se non autorizzati eccezionalmente, sino alla riva o addirittura alla banchina.La domanda quindi è lecita:Attendiamo risposte come operatori dell'informazione cittadina. La sicurezza nell'area portuale va tutelata sempre.