Innaffiamento alberature. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Innaffiamento alberature. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Piano irrigazione serrata: così l'amministrazione prova a combattere il caldo per le alberature giovinazzesi

L'annuncio social del sindaco Sollecito. Restano le polemiche per le piante secche a Ponente

Giovinazzo - domenica 28 giugno 2026
«Questa estate abbiamo dato avvio ad un piano di irrigazione molto più serrato per le nostre alberature cittadine. Tutti gli alberi piantati in questi ultimi anni ci permetteranno di avere più ombra e frescura in futuro, metodo naturale per temperare il grande caldo che ormai caratterizza le nostre estati».

Così, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha raccontato quanto sta avvenendo in queste ore, in giornate assai calde e continuerà per tutta l'estate. Un piano per provare a mantenere in maniera naturale in vita le decine di nuove alberature piantate soprattutto sui lungomari. Più critica la situazione a Ponente, dove tuttavia l'amministrazione comunale aveva fatto sapere che si potrà eventualmente procedere con una nuova sostituzione di quelle ormai secche.

Dalle opposizioni da mesi incalzano la maggioranza per una scelta a loro avviso sbagliata, che sembra essere stata, in alcuni tratti, penalizzante, soprattutto nelle zone più esposte alla calura estiva, dalle nostre parti divenuta insopportabile in taluni periodi.
L'azione amministrativa punta a rinvigorire quelle piante che sembrano aver attecchito e che sicuramente daranno un'immagine differente del litorale e delle vie in cui sono state piantate ormai un anno e mezzo fa.
  • Alberi Giovinazzo
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