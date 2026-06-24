I Vigili del Fuoco
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Cronaca

In fiamme la villa dell'ex comandante della Polizia Locale di Giovinazzo

L'episodio si è verificato a Molfetta: Mauro Leonardo De Pinto ha ricoperto a scavalco l'incarico di dirigente cittadino dal 1997 al 1998

Giovinazzo - giovedì 25 giugno 2026 0.54
Più punti dati alle fiamme e segni d'effrazione che hanno subito fatto pensare ad un'intrusione. A Molfetta, un rogo, ha colpito la villa di Mauro Leonardo De Pinto, già al comando, per 7 mesi, della Polizia Locale e segretario amministrativo della Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei corpi di Polizia Municipale.

I fatti risalgono a sabato sera. Mancava un quarto d'ora alle ore 22.00 quando, all'improvviso, dall'immobile su due livelli dell'uomo, sulla strada provinciale 56 per Ruvo di Puglia, si è innalzata una coltre nera di fumo. In quell'abitazione rurale - di proprietà dell'ex comandante a scavalco, in carica dal 1997 al 1998 ed attuale presidente dell'associazione Regaliamoci un Sorriso OdV, pilastro della solidarietà locale nata nel 2017 da Rotary Club e Azione Cattolica -, non c'era nessuno.

Per arginare un fronte di fuoco attivo in più punti, dunque, è stato necessario l'arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino che hanno domato il rogo: i danni, grazie al tempestivo intervento del personale del 115, sono stati ridotti alle suppellettili e al balcone. I caschi rossi, ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, nel successivo sopralluogo - le operazioni sono terminate all'01.30 -, hanno anche riscontrato alcuni segni d'effrazione e una porta rotta.

Le indagini sono in capo ai Carabinieri della locale Compagnia: è molto difficile ipotizzare che possa essersi trattato di un cortocircuito, considerata la presenza di più punti d'innesco. Come al solito, ma l'attività investigativa è coperta dal più stretto riserbo, c'è il sospetto che possa essersi trattato di un episodio doloso.
  • Mauro Leonardo De Pinto
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