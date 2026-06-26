Casa della Comunità, finalmente a Giovinazzo i primi trasferimenti di servizi sanitari

È una bella notizia per tutta la gente di Giovinazzo e lo è perché riguarda in un settore chiave come quello sanitario.Dal 29 giugno, infatti, inizieranno i primi trasferimenti dei servizi all'interno dellatra via Diomede Illuzzi e via Tenente Devenuto, un plesso poliambulatoriale che diverrà centro sanitario nevralgico per i servizi dedicati alla salute.«Il direttore del distretto socio-sanitario - ha annunciato sui social il sindaco, Michele Sollecito - mi ha comunicato il cronoprogramma dei primi trasferimenti. Si inizia il 29 giugno con i servizi di continuità assistenziale e poi a seguire fino al 3 luglio i servizi Cup, Poliambulatorio, Consultorio, centro vaccinazione e servizio di riabilitazione. Poi seguirà un nuovo cronoprogramma di ulteriori trasferimenti. La nostra "Casa della Comunità" si avvia al funzionamento ed è una svolta storica per una città che non ha mai avuto una struttura sanitaria degna del nome».Un progetto che parte da lontano, avversato da alcune forze di opposizione, e che oggi potrebbe divenire un riferimento importante in un luogo un tempo simbolo di degrado: «Avremo modo di raccontare tutti i passaggi di quest'opera fondamentale dal 2012 (prima amministrazione con Tommaso Depalma sindaco) ad oggi - spiega Sollecito - e di tutta la nostra caparbietà per abbattere un rudere-vergogna e portare nella nostra città questo risultato straordinario. La politica è l'arte del possibile: quando in tanti propagandavano scetticismo e disinformazione a piene mani - è l'attacco agli avversari politici - noi non abbiamo mai ceduto. E siamo qui a raccontarlo, a viverlo e a indicarlo come buon esempio di pratica politica ed istituzionale. Viva Giovinazzo!».