Giovinazzese sposa una cinese: per ora parlano col traduttore ma la passione è grande

Lui ha 69 anni e si chiamaed è giovinazzese. Lei di anni ne ha 63 e si chiamae viene da Zhejiang, provincia orientale della Cina. Lui vedovo, con due figli, ferroviere in pensione, lei ex amministratrice di condominio, divorziata da oltre vent'anni e con un figlio.Il 10 aprile scorso si sono(nella foto in piazza Vittorio Emanuele II dopo la cerimonia, sullo sfondo San Domenico, ndr), una cerimonia che è stata officiata dal sindaco, Michele Sollecito. Ma la particolarità di questa storia, divenuta virale anche grazie agli articoli di importanti testate giornalistiche, prima tra tutte Repubblica nella sua versione online, risiede nell'incomunicabilità tra i due senza auricolari con traduttore simultaneo.In sostanza i due sposini si erano conosciuti grazie ad un'agenzia e si sono subito piaciuti. Lei, appassionata di fotografia e musica ha sostanzialmente traslocato dalla Cina all'Italia, non dimenticandosi la sua pianola, compagna di viaggi e di vita, tutta declinata all'insegna della bellezza.Due anime belle che si sono trovate dopo sofferenze e momenti difficili delle loro esistenze e che in un mondo ormai globalizzato hanno saputo abbattere distanze geografiche e culturali, prendendosi per mano. Non si sono più lasciati ed in poco meno di un anno sono convolati a nozze, decidendo di vivere a pochi passi dal mare giovinazzese, quello che tanti turisti stanno imparando a conoscere ed apprezzare. Si amano e vogliono invecchiare insieme.E con la lingua come si fa?Nulla resta intentato ed entrambi stanno facendo passi da gigante grazie a musica e ricette condivise, imparando ciascuno l'idioma dell'altro in un interscambio che a noi sembra oltremodo arricchente.Evviva l'amore ai tempi del tutto e subito, evviva la gente che non ha paura di nuovi inizi.