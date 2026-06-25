Fiamme nella notte: distrutte due auto, danneggiata una terza

Giovinazzo - giovedì 25 giugno 2026
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Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco intervenuti nel corso della notte a Giovinazzo per l'incendio che ha coinvolto due auto, danneggiandone una terza.
Sul posto i Carabinieri.
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