L'intervento dei Vigili del Fuoco
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca

Fiamme nella notte: distrutte due auto, danneggiata una terza

L'episodio è avvenuto in via D'Azeglio e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco

Giovinazzo - giovedì 25 giugno 2026 7.04
Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco intervenuti nel corso della notte a Giovinazzo per l'incendio che ha coinvolto due auto, danneggiandone una terza.

Sul posto i Carabinieri.
  • Incendi Giovinazzo
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