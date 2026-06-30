Preghiera comunitaria sotto un'edicola. <span>Foto Diego de Ceglia</span>
Preghiera comunitaria sotto un'edicola. Foto Diego de Ceglia
Religioni

Chiusura mese della Madonna delle Grazie: preghiera comunitaria davanti ad un'edicola

L'iniziativa della parrocchia Concattedrale

Giovinazzo - martedì 30 giugno 2026 13.29
Si è chiuso con una preghiera comunitaria il mese dedicato alla Madonna delle Grazie.
Padre Francesco Depalo, amministratore della parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta, nella serata di lunedì 29 giugno ha guidato un folto gruppo di fedeli dapprima in piazza Duomo e poi sulla scalinata che collega la bellissima agorà giovinazzese a piazza Meschino.

Sotto ad un'edicola votiva, intensa è stata la preghiera rivolta alla Vergine e le riflessioni che ne sono seguite. Questa iniziativa religiosa si inserisce nel percorso pensato da Padre Francesco Depalo verso la festa patronale del 23 agosto prossimo, un percorso di penitenza e riflessione, con contenuti spirituali forti.

Ogni sabato, invece, all'alba, sino al 25 luglio, nella chiesetta rurale del Padre Eterno si terranno rosario e messe con un'attenzione particolare rivolta alla Madonna. Si tratta di un itinerario comunitario di avvicinamento alla Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto prossimo, vero prologo alla festa patronale che si terrà a Giovinazzo dal 15 al 25 agosto.
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  • Madonna delle Grazie
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