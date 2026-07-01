Cala Porto terra di nessuno? La replica dell'assessore Rucci

Riportiamo di seguito la replica dell'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci, ad un nostro report apparso nelle scorse ore sulle nostre pagine. Qui il link dell'articolo, sotto le precisazioni di Rucci.

La Polizia Locale è quotidianamente impegnata nel controllo del territorio e garantisce una presenza costante, nonostante una cronica carenza di organico. I controlli non si limitano alle ore mattutine, ma vengono effettuati regolarmente anche nelle ore pomeridiane e serali, con particolare attenzione alle aree più frequentate, tra cui cala porto, la passerella e le zone balneari.



Proprio grazie a questa costante attività di vigilanza e perlustrazione è stato recentemente individuato e denunciato un minorenne, residente a Bitonto, responsabile di comportamenti illeciti. Un'operazione alla quale ha preso parte personalmente anche il Comandante della Polizia Locale, a conferma dell'attenzione che il Corpo riserva al presidio del territorio.



È evidente che nessuna forza di polizia può essere presente in ogni luogo e in ogni momento. Questo, tuttavia, non significa che determinate aree siano "terra di nessuno". Al contrario, cala porto è oggetto di controlli costanti e di un'attività di monitoraggio che prosegue quotidianamente, compatibilmente con le numerose esigenze operative cui gli agenti sono chiamati a far fronte.



Per quanto riguarda le criticità strutturali, come il malfunzionamento della sbarra, gli uffici competenti sono già al lavoro affinché si possa ripristinare quanto prima un sistema di accesso pienamente efficiente.



Resta fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. L'invito è quello di segnalare tempestivamente ogni situazione di irregolarità alla Polizia Locale: ogni comunicazione viene presa in carico con la massima attenzione e gli operatori intervengono nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le emergenze e i servizi in corso.



La sicurezza e il rispetto delle regole sono un obiettivo comune che richiede l'impegno costante delle istituzioni e la collaborazione responsabile di tutti.



Savino Alberto Rucci