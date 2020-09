«Questa notte (ieri, nda) mi hanno rubato l'auto a Bitonto, magari si trova in qualche strada sperduta». È stato un risveglio amaro quello di, tecnico del. Dopo una notte passata in città, al risveglio la suanon era più dove l'aveva parcheggiata la sera prima.Sottratta dai ladri, alle prime luci dell'alba di ieri mattina, in via Corte de Ilderis, nel centro storico bitontino: «Avevo pensato bene di pernottare a Bitonto (in un bed and breakfast, nda) - il racconto dell'allenatore, molto amareggiato, rispetto a un reato troppo spesso perpetrato in città -, e alla prima sera mi hanno rubato l'auto, unacon i cerchi neri. Non so che dire, ma è un peccato per il vostro turismo e l'indotto, soprattutto».Il coach, di, ha lanciato un appello sul proprio profilo: «Mi sono svegliato (il furto potrebbe essere avvenuto intorno alle ore 06.20, nda) e la mia auto non c'era più - ha detto ancora -. Ho sporto denuncia alla(sull'episodio sono al lavoro gli agenti del, nda), condividete in modo che il maggior numero di persone siano a conoscenza della sparizione della mia auto», nella speranza di toccare il cuore dei malviventi.In una città in cui non passa giorno senza che non ci sia un furto, stavolta è toccato a: ora tocca a noi provare ad aiutarlo, il classico ma sempre utile "chi sa parli" rivolto a chi avesse notato il furto o abbia informazioni utili.