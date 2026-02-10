Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione

13 febbraio

14 febbraio

15 febbraio

16 febbraio - festa esterna

Quattro giorni di festa, quattro giorni di intensa preghiera. Giovinazzo si appresta ad onorare nel migliore dei modi ilveneratissimo domenicano, la cui casa natale si trova in via Gelso, in pieno centro storico.Il suo culto come Beato è stato confermato da papa Leone XII, con un decreto datato 26 marzo 1828. Il presbitero dell'Ordine dei frati predicatori morì a Perugia nel 1256 e nel capoluogo umbro sono custodite le sue spoglie. Attestati i suoi contatti con San Domenico di Guzman, fondatore dell'Ordine.La, guidata da don Antonio Picca, ha dunque varato un calendario di eventi liturgici in vista della solennità che cade il 16 febbraio, così come previsto da Mons. Luigi Martella. In precedenza, la festa esterna veniva infatti celebrata in agosto, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Di seguito il programma completo.Ore 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.Ore 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.Ore 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.Ore 17.45 - Santo RosarioOre 18.00 - Solenne pontificale presieduto da Mons. Domenico Cornacchia, amministratore apostolico della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Parteciperanno alla celebrazione le autorità civili, militari ed i pii sodalizi cittadini.Ore 19.30 - Processione del mezzo busto del Beato Nicola Paglia.Chiesa San Domenico, piazza Vittorio Emanuele II, via Beato Nicola Paglia, piazza San Felice, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (porta Nuova), piazza Umberto I, via Marina, rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.