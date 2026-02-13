La statua esposta in San Domenico. <span>Foto Gianluca Battista</span>
La statua esposta in San Domenico. Foto Gianluca Battista
Religioni

A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia

Le celebrazioni all'interno della parrocchia San Domenico

Giovinazzo - venerdì 13 febbraio 2026
A Giovinazzo si apriranno quest'oggi, 13 febbraio, i festeggiamenti in onore del Beato Nicola Paglia, veneratissimo domenicano nato nella cittadina adriatica nel 1256 a Perugia. Il suo culto come Beato è stato confermato da papa Leone XII, con un decreto datato 26 marzo 1828.
Don Antonio Picca, con l'ausilio della sua comunità parrocchiale, ha articolato il cartellone di eventi liturgici e popolari sino al 16 febbraio, data in cui ricorre la solennità dedicata al Beato Nicola Paglia. Da oggi, parte il Triduo in suo onore. Ecco, dunque, il nostro richiamo al programma del fine settimana.

IL PROGRAMMA
13 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.

14 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.

15 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
  • Beato Nicola Paglia
  • Parrocchia San Domenico
La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali "
13 febbraio 2026 La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali"
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
13 febbraio 2026 Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione Il programma completo liturgico e popolare
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo La comunicazione ufficiale giunta in redazione
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti Musica Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti Chiesa gremita nella serata del 14 dicembre
Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo Turismo Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo L'iniziativa per rendere fruibile una chiesa bella e visitare il San Felice in Cattedra
Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Veglie pasquali a Giovinazzo: tutti gli orari Stasera la celebrazione della Resurrezione di Cristo
Il programma liturgico della Settimana Santa nella parrocchia San Domenico Il programma liturgico della Settimana Santa nella parrocchia San Domenico Questa sera il clero sarà impegnato nella messa crismale in Cattedrale a Molfetta
Domenica delle Palme, le sante messe a Giovinazzo Domenica delle Palme, le sante messe a Giovinazzo Al mattino le benedizioni dei ramoscelli di ulivo
Quaresima nella parrocchia San Domenico: l'intero programma Quaresima nella parrocchia San Domenico: l'intero programma Tante le celebrazioni liturgiche in vista della Pasqua
La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
12 febbraio 2026 La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
12 febbraio 2026 Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley ", la serie Netflix con Luca Argentero
12 febbraio 2026 Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley", la serie Netflix con Luca Argentero
Carta d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend
12 febbraio 2026 Carta d'identità elettronica, a Giovinazzo uffici comunali aperti nel weekend
"Parole in tazza ", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo
12 febbraio 2026 "Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo
Madonna di Lourdes: oggi a Giovinazzo due messe solenni e la processione
11 febbraio 2026 Madonna di Lourdes: oggi a Giovinazzo due messe solenni e la processione
Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis
11 febbraio 2026 Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis
Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo
11 febbraio 2026 Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.