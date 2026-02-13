A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia

A Giovinazzo si apriranno quest'oggi, 13 febbraio, i festeggiamenti in onore delveneratissimo domenicano nato nella cittadina adriatica nel 1256 a Perugia. Il suo culto come Beato è stato confermato da papa Leone XII, con un decreto datato 26 marzo 1828.Don Antonio Picca, con l'ausilio della sua comunità parrocchiale, ha articolato il cartellone di eventi liturgici e popolari sino al 16 febbraio, data in cui ricorre la solennità dedicata al Beato Nicola Paglia. Da oggi, parte il Triduo in suo onore. Ecco, dunque, il nostro richiamo al programma del fine settimana.13 febbraioOre 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.14 febbraioOre 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.15 febbraioOre 17.45 - Santo RosarioOre 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola PagliaOre 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.