Religioni
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Le celebrazioni all'interno della parrocchia San Domenico
Giovinazzo - venerdì 13 febbraio 2026
A Giovinazzo si apriranno quest'oggi, 13 febbraio, i festeggiamenti in onore del Beato Nicola Paglia, veneratissimo domenicano nato nella cittadina adriatica nel 1256 a Perugia. Il suo culto come Beato è stato confermato da papa Leone XII, con un decreto datato 26 marzo 1828.
Don Antonio Picca, con l'ausilio della sua comunità parrocchiale, ha articolato il cartellone di eventi liturgici e popolari sino al 16 febbraio, data in cui ricorre la solennità dedicata al Beato Nicola Paglia. Da oggi, parte il Triduo in suo onore. Ecco, dunque, il nostro richiamo al programma del fine settimana.
IL PROGRAMMA
13 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
14 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
15 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
Don Antonio Picca, con l'ausilio della sua comunità parrocchiale, ha articolato il cartellone di eventi liturgici e popolari sino al 16 febbraio, data in cui ricorre la solennità dedicata al Beato Nicola Paglia. Da oggi, parte il Triduo in suo onore. Ecco, dunque, il nostro richiamo al programma del fine settimana.
IL PROGRAMMA
13 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
14 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.
15 febbraio
Ore 17.45 - Santo Rosario
Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Tommaso Fallica.