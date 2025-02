L’Info Point di Giovinazzo promuove un tour alla scoperta del Beato Paglia

In occasione del dies natalis del, illustre concittadino dell'Ordine dei Predicatori, l'Info Point Turistico di Giovinazzo organizza per domenica 16 febbraio 2025 con partenza alle 10:30, un inedito itinerario attraverso i principali luoghi del paese che lo hanno visto protagonista in vita o ne sono custodi del culto e della devozione.Il locale punto della rete regionale, invita alla scoperta di frate Nicola "de Iuvenatio", seguendo un racconto guidato che aiuterà a conoscere l'Uomo, il Predicatore, il Beato con carisma e virtù di santità.Ci porteremo dinanzi a quella che la tradizione indica come casa natale del Beato, in via Gelso, per poi proseguire visitando le testimonianze presenti presso la chiesa dello Spirito Santo e la Cattedrale dove potremo ammirare un significativo pastorale in argento di manifattura napoletana e il pregevole busto reliquario attribuito a Francesco Verzella, artista molto apprezzato nella nostra zona e considerato il maggiore scultore napoletano del legno d'inizio '800, così come documentato dallo storico dell'arte Francesco De Nicolo all'interno del recente studioInfine, accompagnati dal racconto dei tratti agiografici e di quanto la memoria storica e la tradizione ci hanno consegnato, raggiungeremo l'imponente chiesa di S. Domenico fulcro pulsante della fede e della venerazione che Giovinazzo ripone verso il suo illustre concittadino, gloria domenicana.L'iniziativa è in collaborazione con il progetto "Tesori d'Arte Sacra", nato dall'intesa tra Amministrazione Comunale di Giovinazzo e Fondazione Museo Diocesano, volto alla valorizzazione del patrimonio artistico presente nelle chiese del centro storico.Prenotazione obbligatoria presso l'Info Point Turistico di piazza Umberto I, n.13 o telefono e whatsapp al 375 565 3445.