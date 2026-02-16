Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione

16 febbraio - festa esterna

Giovinazzo è in festa per ilnato nella cittadina adriatica nel 1197 e morto a Perugia nel 1256. Nato a Giovinazzo, studiò diritto a Bologna ed abbracciò la vita religiosa tra i domenicani del locale convento; fu ordinato sacerdote e si dedicò al ministero della predicazione. Fu priore della provincia domenicana di Roma e sotto il suo governo furono aperti i conventi di Perugia, Trani, Brindisi, Orvieto e Napoli. Papa Gregorio IX lo nominò visitatore dei monasteri maschili e femminili di Toscana e gli affidò la predicazione della crociata in Terra Santa. Il suo culto come beato è stato confermato da papa Leone XII nel 1828.Nella Parrocchia San Domenico si è concluso ieri, domenica 15 febbraio, il Triduo in onore del padre domenicano che entrò più volte in contatto con San Domenico di Guzman. Vi proponiamo dunque l'articolato programma odierno, con l'itinerario della processione. Quest'anno non sarà l'effigie ad esservi portata, ma lo storico mezzobusto custodito nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove si concluderà il corteo processionale.Ore 17.45 - Santo RosarioOre 18.00 - Solenne pontificale presieduto da Mons. Domenico Cornacchia, amministratore apostolico della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Parteciperanno alla celebrazione le autorità civili, militari ed i pii sodalizi cittadini.Ore 19.30 - Processione del mezzo busto del Beato Nicola Paglia.ITINERARIO: Chiesa San Domenico, piazza Vittorio Emanuele II, via Beato Nicola Paglia, piazza San Felice, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (porta Nuova), piazza Umberto I, via Marina, rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.