Processione del Beato Nicola Paglia a Giovinazzo - FOTO e VIDEO

21 foto Processione Beato Nicola Paglia 2024

Prima la messa solenne alla presenza del vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, e dell'intero clero cittadino, delle confraternite e delle autorità civili e militari. Poi la processione esterna della sacra effigie e del col SS Sacramento.Giovinazzo ha festeggiato così ieri sera, 17 febbraio, la solennità delil frate domenicano nato nella cittadina adriatica nel 1197. Poco dopo la celebrazione eucaristica è partita dalla parrocchia San Domenico la processione per le vie del centro e del borgo antico, col suggestivo passaggio in via Gelso, proprio davanti a quella che fu la casa Natale di un uomo il cui carisma è tutt'oggi vivissimo nel sentire dei giovinazzesi.L'intera comunità di fedeli si è dunque raccolta nella parrocchia San Domenico e la processione della sacra effigie è solo stato un frammento di un articolato programma che ha cercato di porre in risalto la figura del Beato che per tanti, a queste latitudini, è già santo.Noi vi raccontiamo questa serata attraverso i nostri scatti ed il video dell'uscita.