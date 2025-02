Beato Nicola Paglia, la messa solenne in San Domenico. Annullata la processione

12 foto Beato Nicola Paglia - Solennità 2025

La fredda serata del 15 febbraio ha visto partecipe la comunità cittadina nella festa liturgica in onore delNumerosa è stata la partecipazione dei fedeli, presenti nellanella quale si è svolto il pontificale presieduto dal vescovo Mons. Domenico Cornacchia. Alla presenza delle autorità civili e militari, delle confraternite, del clero locale è stato rinnovato un sentito omaggio nei confronti del Beato Nicola Paglia, frate domenicano di origini giovinazzesi venerato dalla popolazione. Il saluto iniziale, prima della celebrazione eucaristica, è stato curato dal parroco Don Antonio Picca. Ha presieduto la celebrazione e curato il momento dell'omelia Padre Francesco M. Ricci O.P., Priore provinciale della Provincia " San Tommaso d'Aquino " in Italia. Il suo pensiero espresso nell'omelia ha delineato il profilo del Beato Nicola Paglia e la sua mission.Ha richiamato l'attenzione dei presenti tracciando un quadro agiografico del Beato. «Le beatitudini sono annuncio di novità, di fede: "convertiti e credi al Vangelo"- ha affermato Padre Francesco Ricci. Questa è stata l'unica via seguita dal Beato: quando ha scoperto il Vangelo è tornato a Giovinazzo portando il verbo di Dio, la sua Parola per trasmetterci l'insegnamento di vivere cristianamente e semplicemente il Vangelo. Il Beato ha vissuto la fede nella sua massima espressione nel corso della sua vita, ha fatto proseliti tra i giovani e l'ha custodita nel suo stesso cuore. Noi possiamo ascoltare messe e pregare all'infinito, ma la beatitudine è per chi vive e sente la fede nella sua vita come ha fatto il Beato Nicola Paglia. Noi pellegrini di speranza abitati dalla gioia, dalla fede e dalla resurrezione possiamo essere uomini e donne in cammino per alzarci dal torpore. Il beato ci fa guardare il cielo e la strada da seguire, i giovinazzesi possono contare sulla fede e sull'intercessione del Beato così come di San Tommaso. Il Beato Nicola Paglia nato nel 1197, è stato uno degli amici cari di San Domenico e dopo ottocento anni lo ricordiamo. Ha studiato giurisprudenza a Padova ma lì incontrò San Domenico e rimase affascinato; abbandonò tutto seguendolo, pregando e annunciando la parola di Dio: a Bologna divenne domenicano. Nicola ha seguito le orme di San Domenico tanto da diventare come lui predicatore del Vangelo attraverso il voto di povertà e castità donando la propria vita con amore», ha così concluso Padre Francesco Ricci. La comunità giovinazzese ha rinnovato la fede nei confronti del Beato, luminoso esempio per tutti.Il saluto a fine celebrazione è stato espresso dal Vescovo Mons. Domenico Cornacchia.« Il Beato Nicola ci ha offerto segno indelebile di solidarietà fraterna, di fede e osservanza della parola di Dio-ha affermato il Vescovo. Affezioniamoci sempre più alla recita del Rosario nel quale sono rappresentati i misteri di nostro Signore. Ringrazio per la numerosa partecipazione e vi chiedo di pregare per me», ha così concluso Mons. Cornacchia.Alla fine della messa è stato piacevole ricevere notizie importanti e preziose sul Beato da Nicola Coppola, esperto e appassionato di storia locale. Lo studioso ci ha fatto sapere che le spoglie del Beato Nicola Paglia sono totalmente presenti nell'ossario di argento posto sotto l'altare dove c'è il quadro della Madonna del Rosario. Le spoglie furono traslate da Perugia nel 1959, quando era sindaco di Giovinazzo il prof. Vincenzo Rucci e collocate in una teca d'argento. La quantità maggiore di reliquie è presente a Giovinazzo nella parrocchia San Domenico, mentre a Perugia sono presenti pochissimi frammenti nella chiesa di San Domenico Maggiore fondata dal beato Nicola Paglia. Per la traslazione delle reliquie s'impegnò molto il prof. Beniamino Andriani che all'epoca era docente alla facoltà di Fisica dell'Università di Perugia.La festa in onore del Beato Nicola Paglia prevedeva il rito della processione, annullata senza rinvio, a causa delle avverse condizioni meteo su decisione del parroco Don Antonio Picca che ne ha dato comunicazione sulla pagina Facebook della parrocchia. Un po' di malcontento è stato espresso da fedeli presenti in chiesa che, come noi, comunque, si sono recati presso la casa natale del Beato sita in via Gelso n. 62 per rendergli il doveroso omaggio legato alla festa in suo onore. A nostro parere sarebbe stato importante che una rappresentanza del clero locale avesse reso omaggio all'altare allestito nell'ingresso del Palazzo Paglia. Non fosse altro per omaggiare chi con devozione porta avanti questo rito di fede rinnovandolo ogni anno. L'accoglienza a noi riservata dalla signora Maria Minale in Depergola, ottantaquattro anni di origini molisane, genitori di Agnone, nata a Giovinazzo è stata speciale. La signora molto gentile e disponibile, con grinta da vendere, da cinquantacinque anni prepara l'allestimento, davvero ben curato, dell'altare posto nell'ingresso della casa natale del Beato, con la collaborazione del vicinato di via Gelso. La proprietà dell'antica casa, dopo la residenza della famiglia Paglia, è stata della famiglia Camporeale che la vendette alla signora Maria Minale lì residente da tantissimo tempo. E da allora lei segue con fede l'antica devozione in onore del Beato Nicola Paglia, nostro illustre concittadino.