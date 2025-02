Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il programma a San Domenico

FESTEGGIAMENTI BEATO NICOLA PAGLIA - IL PROGRAMMA

15 febbraio



16 febbraio - festa liturgica del Beato Nicola Paglia

Giovinazzo è in festa per il suo figlio prediletto, ile da giovedì 13 febbraio, all'interno della parrocchia San Domenico è iniziato il Triduo in suo onore, con un articolato programma liturgico.Un programma che proseguirà intenso anche quest'oggi, 15 febbraio, serata in cui si svolgerà la solenne processione per le vie cittadine dell'effigie, anticipata al sabato. L'invito che giunge da don Antonio Picca è di addobbare i balconi degli immobili presenti lungo il percorso del corteo processionale. Questo sabato, dunque, in via eccezionale, non saranno celebrate le sante messe in nessuna parrocchia cittadina ed il clero converrà tutto in San Domenico.Di seguito il programma completo del 15 e 16 febbraioOre 17.30 - Preghiera del Santo Rosario.Ore 18.15 - Triduo in onore del Beato Nicola Paglia.Ore 18.30 - Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo, S.E. Rev. Mons. Domenico Cornacchia, con la partecipazione delle autorità civili e militari cittadine e di tutto il clero giovinazzese. Presenti anche le rappresentanze delle associazioni cattoliche, dei pii sodalizi e delle confraternite.Ore 19.45 - Processione dell'effigie del Beato Nicola Paglia accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Percorso: Piazza Vittorio Emanuele (sagrato San Domenico) verso via Molfetta, giro attorno a piazza Vittorio Emanuele II, passaggio in piazza Umberto I, via Marina, piazza Costantinopoli, via Gelso (dove si trova la casa natale del Beato), via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, rampa di piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), piazza Vittorio Emanuele II e rientro in San Domenico.Ore 8.00 - Celebrazione eucaristica.Ore 9.00 - Giro della Bassa Musica "Città di Molfetta" per il quartiere San Domenico.Ore 10.30 - Celebrazione eucaristica.Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Picca seguita dalla Supplica al Beato.