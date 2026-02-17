Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO

36 foto Processione Beato Nicola Paglia 2026

Giovinazzo ha reso omaggio ieri sera, 16 febbraio, alfiglio illustre della cittadina adriatica, morto nel 1256 ed il cui culto è stato confermato da papa Leone XII nel 1828.All'interno della, il solenne pontificale presieduto dall'amministratore apostolico,è stato il viatico per la processione del mezzobusto del padre domenicano, un ritorno al passato rispetto agli ultimi anni. Alla messa hanno partecipato le autorità civili e militari, le confraternite ed i pii sodalizi e tutto il clero cittadino.Poco dopo le 19.30 l'avvio della processione da San Domenico, con passaggi suggestivi in piazza San Felice enel centro storico, prima del ritorno verso piazza Vittorio Emanuele II ed il rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, dove il mezzobusto è custodito sulla navata laterale destra. Toccante l'atto di affidamento al Beato davanti la sua casa natale curata da padre Tommaso Fallica. Noi vi raccontiamo attraverso i nostri scatti il grande legame tra i giovinazzesi ed il Beato Nicola Paglia a 770 anni dal suo dies natalis.