Beato Nicola Paglia - Foto clero. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Beato Nicola Paglia - Foto clero. Foto Gianluca Battista
Religioni

Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO

Si sono conclusi così quattro giorni di preghiera intensi nella parrocchia San Domenico

Giovinazzo - martedì 17 febbraio 2026
Giovinazzo ha reso omaggio ieri sera, 16 febbraio, al Beato Nicola Paglia, figlio illustre della cittadina adriatica, morto nel 1256 ed il cui culto è stato confermato da papa Leone XII nel 1828.

All'interno della parrocchia San Domenico, guidata da don Antonio Picca, il solenne pontificale presieduto dall'amministratore apostolico, Mons. Domenico Cornacchia è stato il viatico per la processione del mezzobusto del padre domenicano, un ritorno al passato rispetto agli ultimi anni. Alla messa hanno partecipato le autorità civili e militari, le confraternite ed i pii sodalizi e tutto il clero cittadino.

Poco dopo le 19.30 l'avvio della processione da San Domenico, con passaggi suggestivi in piazza San Felice e via Gelso (casa natale del Beato Nicola Paglia) nel centro storico, prima del ritorno verso piazza Vittorio Emanuele II ed il rientro nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, dove il mezzobusto è custodito sulla navata laterale destra. Toccante l'atto di affidamento al Beato davanti la sua casa natale curata da padre Tommaso Fallica. Noi vi raccontiamo attraverso i nostri scatti il grande legame tra i giovinazzesi ed il Beato Nicola Paglia a 770 anni dal suo dies natalis.
36 fotoProcessione Beato Nicola Paglia 2026
Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026Processione Beato Nicola Paglia 2026
  • Beato Nicola Paglia
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
17 febbraio 2026 Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale "
17 febbraio 2026 Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale"
Altri contenuti a tema
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione Il programma completo di giornata
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia Le celebrazioni all'interno della parrocchia San Domenico
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione Il programma completo liturgico e popolare
Beato Nicola Paglia, la messa solenne in San Domenico. Annullata la processione Beato Nicola Paglia, la messa solenne in San Domenico. Annullata la processione Il racconto di una serata particolare e le fonti storiche sulla figura del domenicano tanto amato a Giovinazzo
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il programma a San Domenico Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il programma a San Domenico Stasera, sabato 15 febbraio, la solenne processione per le vie della città
L’Info Point di Giovinazzo promuove un tour alla scoperta del Beato Paglia Eventi e cultura L’Info Point di Giovinazzo promuove un tour alla scoperta del Beato Paglia Le visite in occasione del dies natalis del frate domenicano
Processione del Beato Nicola Paglia a Giovinazzo - FOTO e VIDEO Processione del Beato Nicola Paglia a Giovinazzo - FOTO e VIDEO Ieri sera, sabato 17 febbraio, l'attesa festa esterna
Beato Nicola Paglia, stasera l'attesa processione a Giovinazzo Beato Nicola Paglia, stasera l'attesa processione a Giovinazzo Tutto il percorso e l'intero programma della giornata
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
16 febbraio 2026 Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli "
16 febbraio 2026 Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli"
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO " al referendum
16 febbraio 2026 SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum
Riscatto AFP Giovinazzo
15 febbraio 2026 Riscatto AFP Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3
15 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3
La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale
15 febbraio 2026 La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale
Carnevale Giovinazzese, oggi il primo appuntamento
15 febbraio 2026 Carnevale Giovinazzese, oggi il primo appuntamento
I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
15 febbraio 2026 I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.