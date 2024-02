Beato Nicola Paglia, stasera l'attesa processione a Giovinazzo

Giovinazzo celebrerà quest'oggi, sabato 17 febbraio, la festa esterna dedicata al Beato Nicola Paglia, frate domenicano nato nella cittadina adriatica nel 1197.Dopo la festa liturgica caduta nella giornata di ieri, 16 febbraio, culminata con la conferenza sulla figura del Beato tenuta da Padre Santo Pagnotta dei domenica della Basilica di San Nicola in Bari, questo sabato sarà dedicato alla messa solenne ed alla processione esterna dell'effigie.Parrocchia San Domenico in festa dunque, sin dal mattino con una giornata straordinaria della donazione del sangue a cura della Fratres Giovinazzo. Si potrà donare dalle 8.00 alle 11.30 nella sede di via Marconi, 9.Alle ore 10.00 è prevista in San Domenico la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, don Antonio Picca. Poi il clou dei festeggiamenti al pomeriggio, col Solenne Pontificale delle 18.30 presieduto dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, accompagnato da tutto il clero cittadino. Alla messa presenzieranno le rappresentanze delle confraternite, delle associazioni e dei pii sodalizi cittadini, nonché tutte le autorità civili e militari.Al termine della celebrazione eucaristica vespertina, l'effigie del Beato Nicola Paglia sarà portata in processione dai portatori della Confraternita del SS Rosario. Si parte dal San Domenico per poi percorrere piazza Vittorio Emanuele II verso via Molfetta, la stessa piazza con transito sotto il Palazzo di Città, piazza Umberto I, un tratto di via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso dove si trova la casa natale del Beato Nicola Paglia, uno dei momenti più suggestivi.Poi il rientro da via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, imboccando la rampa di piazza Vittorio Emanuele II (la Porta Nuova), sino al rientro nella parrocchia San Domenico.