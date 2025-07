"Giovinazzo Estate", tutti gli appuntamenti della settimana

Il nostro promemoria per non perdervi nulla

Questo il programma di eventi dal 15 al 20 luglio in programma per il cartellone comunaleRassegna di arte tecnologica e sostenibile: scultori e pittori danno vita alle loro opere a tema libero direttamente sul lungomare.A cura della Fondazione Michele CeaPiazza Meschino – Il Paese delle MeraviglieSpettacoli teatrali e magia per tutta la famiglia.Ore 19.00 - "Le manine nella terra" - laboratorio spettacolo.Ore 20.30 - "Rodari tutto l'anno" - spettacolo teatrale ed a seguire laboratorio.A cura di Arterie Teatro ETSPiazza Garibaldi – Giovinazzo in MusicaUn tuffo nei grandi successi dagli anni '70 ai '90 con musica live!Festival Mar – James Senese & Napoli CentraleUna leggenda del jazz-rock partenopeo arriva a Giovinazzo per una serata indimenticabile.A cura di Associazione Culturale "Musica e Tradizione".Piazza Garibaldi – ore 19:30La Fabbrica delle Storie - Notte Bianca dei Bambini: spettacoli teatrali, giocolieri, racconta-storie e giochi all'aperto.A cura di Cartolibreria Mary Poppins