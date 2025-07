"Giovinazzo Estate", il programma dal 23 al 26 luglio

Una piccola agenda per non perdersi nulla

Continua a dipanarsi nel mese di luglio il cartellone "Giovinazzo Estate 2025", varato dall'assessorato alla Cultura ed al Turismo.Anche in questa settimana diversi gli eventi in programma con una diversa declinazione. Noi, al solito, per evitare che ci si possa perdere, vi aggiorniamo con un'agenda da consultare per partecipare ad ogni manifestazione.Centro storico"The curry room" - Un incontro nei vicoli...tra humor Zen e musiche dal mondoA cura dell'Ass. Culturale Areté Ensemble.Piazzale Aeronautica Militare"Del racconto, il film 2025" - XVI edizione - Festival di Cinema & LetteraturaA cura della Soc. Coop "I Bambini di Truffaut ".Via R. Messere (tratto vicino piazzale Leichardt) e piazza San SalvatoreHands 4 FutureA cura di 2Hands Giovinazzo.Piazzale Aeronautica Militare"Arte all'alba" - Dipingi Giovinazzo sulla tua tote bagA cura della Pro Loco Giovinazzo APS.