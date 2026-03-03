Speciale
Giovinazzo capitale dell’hockey europeo: al PalaPansini la Final Four WSE Trophy Cup 2026
Dal 13 al 15 marzo sport, spettacolo e un Villaggio del Gusto. Biglietti già disponibili
Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026 14.03 Sponsorizzato
Dal 13 al 15 marzo 2026 gli occhi di tutti gli appassionati di hockey su pista saranno puntati su Giovinazzo, pronta a vivere un evento storico ospitando al PalaPansini la Final Four della WSE Trophy Cup.
La città pugliese si prepara ad accogliere le quattro semifinaliste di una delle competizioni europee più prestigiose della disciplina, trasformandosi per un intero weekend nella capitale dell'hockey continentale. Un appuntamento di grande richiamo sportivo e mediatico che promette spettacolo, emozioni e grande partecipazione di pubblico.
Un programma intenso e di altissimo livello tecnico, con squadre provenienti da diverse realtà europee pronte a contendersi il titolo in una cornice che si preannuncia straordinaria.
Un'opportunità imperdibile per vivere da vicino tutte le emozioni della Final Four e sostenere i propri colori in un contesto internazionale.
I biglietti sono già disponibili online al seguente link
A rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera della Final Four, sabato 7 e domenica 8 marzo saranno allestiti gazebo informativi in piazza, attivi sia la mattina sia la sera, per incontrare cittadini e appassionati e promuovere l'evento.
Nel giorno della manifestazione, inoltre, l'area mercatale si trasformerà in un vero e proprio Villaggio del Gusto, con street food, musica e animazione dedicata ai bambini, creando uno spazio di festa e aggregazione capace di coinvolgere famiglie, tifosi e visitatori per tutta la giornata.
Il grande hockey europeo vi aspetta a Giovinazzo per un fine settimana che si annuncia indimenticabile: passione, competizione e spettacolo sono pronti ad accendere il PalaPansini.
Il programma gareLe semifinali si disputeranno sabato 14 marzo 2026:
- Ore 17:00 – CS Noisy vs Hockey Sarzana
- Ore 19:30 – A.F.P. Giovinazzo vs AD Valongo
Modalità di acquistoSono previste due diverse opzioni di acquisto:
- Abbonamento valido per le due semifinali (14 marzo) e per la finale (15 marzo) al costo di 20 euro
- Ingresso giornaliero al costo di 15€
