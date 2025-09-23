A Bitonto la giornata finale della XV edizione di “Rimettiamoci in Gioco Sportivamente"

La XV edizione di “Rimettiamoci in Gioco Sportivamente
Si conclude a Bitonto, martedì 24 settembre 2025, la XV edizione di "Rimettiamoci in Gioco Sportivamente", il tour itinerante regionale di calcio a 6 dedicato allo sport inclusivo. La giornata finale, in programma dalle ore 10 alle 13 presso il Centro Sportivo Soccer Bellavista, rappresenta l'ultimo appuntamento di un percorso iniziato a marzo e che ha attraversato l'intera Puglia, coinvolgendo decine di realtà associative.

L'iniziativa è organizzata da ANPIS Puglia – Associazione Pugliese per l'Inclusione Sociale – in collaborazione con Anthropos Soc.Coop.Soc., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bitonto.

"Rimettiamoci in Gioco Sportivamente" è più di un torneo: è un progetto di promozione sociale che offre uno spazio di sport non competitivo, dove la socialità, il divertimento e l'amicizia diventano strumenti per favorire l'inclusione, superare i pregiudizi e valorizzare la diversità di ciascun partecipante.

Alla giornata conclusiva parteciperanno circa 200 atleti di associazioni e cooperative che hanno animato le tappe regionali, tra cui: Anthropos, Coop. (Bitonto-Giovinazzo), Osiride Coop.(San Pietro Vernotico-BR), Città Solidale (Latiano-BR), Associazione "Tutti in Palla" (Foggia), Ass. L'Anatroccolo (Bitonto), Fondazione Opera Beato Bartolo Longo(Latiano-BR), Epasss (Grottaglie-TA), Ass."Tutti in Volo" (Troia-FG), C.D. "Arcobaleno"(Deliceto-FG), C.D."Itaca"(Troia-(FG),Consorzio Metropolis (Foggia), Giga 2020 (Taranto), La Grande Quercia APS (Manfredonia-FG)), Il Girasole (Manfredonia-FG),

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle famiglie, per condividere una mattinata di sport, musica e inclusione, dimostrando che il gioco di squadra può abbattere barriere e costruire comunità solidali
  • sport
