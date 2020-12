Un anno di (poco) sport a Giovinazzo

L'anno che sta per chiudersi sarà memorabile per la sua drammaticità legata alla pandemia e alle conseguenze sulla salute e sull'economia mondiale, ma certo non per gli avvenimenti. A voler riassumere il 2020 dello sport giovinazzese, troppo poche sono state le soddisfazioni perché per troppo tempo sono rimasti spenti i riflettori, chiusi gli spogliatoi e desolatamente vuoti i campi e i parquet, le piste, le pedane e i tappeti, le vasche.Il primo evento è "", iniziativa benefica organizzata da Giovinazzo C5, la cooperativa Anthropos Bitonto-Giovinazzo e l'associazione Gargano 2000. Avvio negativo per AFP, Fidens ed Emmebi Futsal mentre più che positivo per Volley Ball e Giovinazzo C5 che si assicura le prestazioni di. Le ginnastesi affermano nelle gare di Udine, Pescara, Caorle mentre l'miete successi al Campionato regionale di Taranto.Nel mese di febbraio sono ancoraa brillare, lasi laurea società campione regionale di nuoto di fondo e la sua Under 15 chiude il girone di andata del campionato regionale di pallanuoto a punteggio pieno; lapuò festeggiare l'ottimo inizio con il "Cross del Salento" e la "Cinque Mulini" e con la seconda prova di corsa campestre svoltasi a Carovigno. Nell'AFP si dimette a sorpresa per impegni personali il tecnicoe la squadra torna ad essere affidata a Dino Camporeale. Viene presentata alla presenza dell'ex campione Paolo Bettini la tappa Giovinazzo-Vieste del Giro d'Italia 2020, in programma ad aprile. La FIPAV regionale decide per unA marzo esplode il problema Covid ed RCS rinvia il Giro d'Italia, vieneprevista per il 3 maggio, viene sospesa definitivamente la stagione hockeistica e viene comunicata la conclusione della stagione agonistica di pallacanestro; in assenza di partite, il tecnico e tre giocatori del Giovinazzo C5 rientrano in Brasile dai propri cari.Ad aprile solo la conferma della conclusione del campionato di pallavolo, l'annullamento della stagione hockeistica e il rinvio del Giro d'Italia ad ottobre.A maggio arriva lo stop definitivo ai campionati di futsal e Magalhaes lascia la guida tecnica del Giovinazzo C5, mentre riprendono gli allenamenti di ginnastica ritmica e di nuoto.Il mese di giugno si contraddistingue per le grosse novità in casa: diviene ufficiale il ritorno sulla panchina biancoverde del grande ex, con Angelo Andriano come direttore sportivo, e c'è la conferma del salto in. Miki Grassi invece è il nuovo allenatore del, da cui vanno via Depalma, Di Ciaula, Focosi Eller, Termine e Angiulli e in cui entrano Lucão, Genchi, Roselli e poche settimane dopo Jander Praciano.Nel mese di luglio viene. Quattro ginnaste Iris vengono convocate per ie piovono medaglie per laall'International Championship Karate Kata online. Il 12 luglio si celebrano ida parte della mitica AFP Giovinazzo.In agosto l'ufficialità delche perde Douglas Alvaralhão dos Santos e trova Gonzàlez Alonso. Torna il "". Grande orgoglio per la, nuova affiliata del Bari, visto che il suo under 15 Alessandro Perrino viene tesserato dalla società di De Laurentiis.A settembre fa tappa a Giovinazzo la manifestazione ciclistica "". Ripartono gli allenamenti di ginnastica artistica, futsal e hockey,e riscuote successo l'organizzato dalla Netium nel mare giovinazzese.Ottobre è certamente il mese dellaper la tappa Giovinazzo – Vieste. Dalla fusione tra la Pegaso '93 Molfetta e la Volley Ball Giovinazzo nasceper affrontare il campionato regionale di C, la Ginnastica Ritmica Iris festeggia a Desio lasale sul podio europeo di tiro difensivo mentre la Netium occupa due caselle nell'organigramma della nuova Federnuoto pugliese. Ripartono i campionati di hockey e futsal con le limitazioni di pubblico ma l'aumento dei contagi da Covid impone la sospensione del campionato di C2 per l'Il Dpcm di inizio novembre ferma anche il campionato dell'AFP mentre quello del Giovinazzo C5 cerca di andare avanti tra positività, rinvii e una gara assegnata a tavolino. L'ottiene buoni piazzamenti ai campionati nazionali di Specialità, al campionato di serie C, agli Individuali Gold Allieve e Junior – Senior.Nelle ultime settimane riprende il campionato di A2 di hockey su pista e riprendono le sconfitte, le strade dell'AFP Giovinazzo e disi dividono e torna ad indossare la maglia biancoverdeAncora pochi giorni e con la fine delle festività riprenderanno le competizioni sportive. L'auspicio è che si possa tornare a gareggiare senza più stop and go e a regalare ai tanti tifosi di ogni disciplina quelle gioie che il 2020 ha tenuto così colpevolmente lontane.