Netium inaugura una pista Duathlon a Giovinazzo

Lo scorso 12 marzo 2022 è stata inaugurata la, nei pressi del campo sportivo di Giovinazzo, con l'evento organizzato dal centro sportivo Netium, in collaborazione con la FITRI (Federazione Italiana Triathlon) e con il main sponsor Decathlon.L'evento è stato dedicato agli atleti dagli 8 ai 12 anni, che si sono cimentati con la corsa campestre e la mountain bike in una gara non competitiva, ed è stato impreziosito dalla presenza del sindaco«Complimenti alla Netium che da oggi mette a disposizione uno spazio sicuro e gioioso per tanti bambini che vengono anche da altre città. Mai come in questo momento serve dare strumenti di gioco in sicurezza ai ragazzini, dopo questa dura pandemia e il diluvio di notizie negative a cui veniamo sottoposti ogni giorno» ha affermato il primo cittadino durante l'inaugurazione «lo sport è vera gioia, vissuta in maniera semplice e profonda. Sono certo che anche in questo bellissimo posto, si cementeranno vecchie e nuove amicizie che rimarranno per sempre vive».La pista è stata fortemente voluta da Netium, il più grande centro del nord barese per lo sport in acqua e in palestra, che ormai dal 2006, ha sede a Giovinazzo. «È un'occasione unica per tutti gli sportivi pugliesi appassionati di triathlon. Unica nel suo genere, la nuova pista è uno spazio outdoor, nel quale i nostri soci potranno allenarsi e praticare i loro sport preferiti. Tutte le società e tutti gli atleti, sono i benvenuti» ha dichiarato, titolare di Netium «il settore del triathlon è in forte crescita, abbiamo voluto dare la possibilità a tutti gli amanti di questo sport, anche a quelli non professionisti, di poterlo praticare in sicurezza e a tutte le ore del giorno», la pista, infatti, sarà aperta anche durante le ore serali, grazie alla perfetta illuminazione outdoor.Il triathlon è una disciplina che unisce nuoto, corsa e mountain bike, e secondo numerosi studi, è uno degli sport più completi, proprio perché è capace di attivare e sviluppare tutti gli schemi motori presenti nel corpo umano. Inoltre, è uno sport adatto a tutte le età. «Coloro che vorranno affiancare il nuoto, alla corsa e alla mountain bike, potranno rivolgersi direttamente al nostro centro sportivo, per avere accesso alle nostre due piscine» ha continuato Marcotriggiano. La pista Duatlhon sarà protagonista nei prossimi mesi, di altri eventi, ai quali potranno partecipare tutti gli sportivi interessati.Netium, è un centro polisportivo – sito in Via Sottotenente Donato De Ceglie - nel quale poter praticare diverse discipline sportive, tra queste, il nuoto, la pallanuoto, il triathlon, con un focus particolare al fitness acquatico e terrestre.