Sport giovinazzese, il riepilogo di un anno

Prime ore di un anno che speriamo sia "nuovo" in ogni senso. Dopo il cenone e i brindisi, anche lo sport giovinazzese si guarda indietro per il tradizionale riassunto di dodici mesi di gare, di esaltanti vittorie e di cocenti delusioni.Il 2021 comincia così come era finito l'anno precedente, ovvero con il Covid a condizionare atleti e calendari. Nel frattempoè primatista pugliese sui 3000 metri indoor. Torna in AFP anche, dopo Bavaro, Turturro e Dagostino.A febbraio un altro ritorno, quello di, ma nel Giovinazzo C5. Nel pattinaggio artisticosi prende le sue soddisfazioni nell'Ammissione Fase Nazionale mentre comincia il campionato di A1 per laA marzo la notizia dell'elezione della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004nel direttivo del CONI Puglia. C'è la notizia ufficiale dell'annullamento della Maratona delle Cattedrali. L'strappa la permanenza nel campionato di A2.Ad aprile celebriamo i successi dell'amazzonecosì come dellanel weekend riminese di danza sportiva. Arriva la nomina a responsabile delle nazionali di hockey dell'ex campionee la salvezza delche resta in A2. La Ginnastica Ritmica Iris è quarta nella Final Six Scudetto di Torino,conquista il passaggio in prima serie di boxe.A maggio il tecnico Miki Grassi divorzia dal Giovinazzo C5, seguito dal DG Samele. Due atleti dellasi qualificano per la fase nazionale di panca piana; Elena Di Liddo che si allena nelle piscine Netium, è quinta agli Europei nei 100 farfalla.torna in A1 con la sua Hockey Pista Matera e il 15ennecade nella riviera, si alza e va a vincere con l'omero lussato i 2000 metri siepi.A giugno il PalaPansini ospita le finali nazionali di under 17 di hockey su pista e nelle quali l'AFP è seconda; i colleghi dell'under 19 festeggiano invece. Foletto torna al Giovinazzo C5 da allenatore e torna anche Binetti.sono campione italiano e vice di tiro dinamico. Nella Brindisi-Corfù di velavince la regata classe A. Due ginnaste Iris convocate per i collegiali nazionali.A lugliodella Dance Team è eletto Segretario regionale dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo,del Cuban Club Bari è vice campionessa italiana nei campionati FIDS. L'" è quinta nella gara nazionale lance a 10 remi. Nel Giovinazzo C5 Faele affianca Foletto, i fratelli Vestito guidano l'under 19, torna il preparatore de Anna e arriva mister 500 gol Zago.accede alle semifinali e alle finali olimpiche di Tokio ma non arriva a medaglia. Anche a Giovinazzo è festa grande per la vittoria della Nazionale agliAd agosto l'Iris si prende le sue soddisfazioni con il bronzo olimpico della sua ginnasta bielorussa, l'Italhockeyagli Europei del Portogallo.A settembre l'è affiliata al Parma Football Academy e c'è un clamoroso ritorno di fiamma tra l'AFP Giovinazzo e; rientra anche il ds Spadavecchia.Ad ottobreconquista la terza posizione assoluta alla Trani Triathlon Sprint 2021, Antonio Bonvino dellaè terzo alla CorriMolfetta. Comincia bene il campionato dell'Novembre comincia con la terza edizione dellama arrivano le prime sconfitte per AFP Giovinazzo, Giovinazzo C5 ed Emmebi Futsal.L'anno si conclude con la convocazione di Vincenzo Mundo ai Mondiali di tiro dinamico IPSC e con la nomina dia referente per la Bike Economy per il Centro-Sud.Con l'aumento dei contagi, tornano le misure restrittive per i palazzetti e gli sport di squadra. in un tale clima, sperare in un 2022 più foriero di gioie anche sportive è più che doveroso.