Confronto tra sport e Amministrazione: sul tavolo diverse iniziative

Il sindaco di Giovinazzo,, l'assessore allo Sport,e l'Assessore al Turismo,hanno incontrato le associazioni sportive di Giovinazzo per fare il punto della situazione ad un anno dall'emergenza sanitaria da Covid-19.Un intenso confronto, rigorosamente in videoconferenza, sulle problematiche che il mondo sportivo sta affrontando ormai da tempo a causa dell'emergenza sanitaria. D'intesa con il Presidente della Consulta dello Sport,e tutti i convenuti, sono state quindi vagliate le opportunità di collaborazione per superare le criticità emerse e le possibili misure di sostegno concrete a supporto delle associazioni sportive.In previsione di un possibile ritorno allo svolgimento delle attività sportive, sarà certamenteche consentono lo svolgimento di tali attività in sicurezza.Sono altresì al vaglio diverse possibilità di aiuto, e tra queste laovvero di un intervento economico diretto per sostenere le associazioni sportive più colpite dalla chiusura, che si basi su specifici requisiti stabiliti congiuntamente e secondo i parametri di legge.L'Amministrazione comunale si è pertanto impegnata a reperire e comunicare un budget, compatibilmente con le risorse utili da approvare in sede di Bilancio di previsione, e a verificare quali sgravi ed esenzioni possano essere applicati per questo settore particolarmente colpito dagli effetti della pandemia.Infine, vi è stato l'impegno delle parti aper condividere una proposta più articolata sulle problematiche del settore e quindi le possibili misure di sostegno alle associazioni sportive, affinché questa proposta possa essere veicolata anche a livello regionale e nazionale.